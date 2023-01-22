حياة كريمة بأسوان.. مشروعات تخرج للنور وتغير وجه الحياة للأحسن في الطوناب

أسوان - صلاح المسن

مبادرة "حياة كريمة" نقطة تحول للأفضل فى كل شىء، التعليم والصحة والإسكان وغيرها، وتعد شاهد عيان على إنجازات الجمهورية الجديدة بقرى ونجوع محافظة أسوان.

ففى قرى محافظة أسوان يجرى العمل على إنهاء مشاريع إسكان وأسواق ومواقف سيارات حضارية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى للمنازل، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير مدارس أخرى، وإنشاء مستشفيات حديثة، وكذلك تدشين محطات مياه شرب ومحطات صرف صحى ومشروعات خدمية فى شتى المجالات.

وتتواصل معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة والتى تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1231 مشروع، وبتكلفة تصل لحوالى 26.8 مليار جنيه بمختلف قطاعات العمل العام.

ومن القرى المدرجة قرية الطوناب بمركز إدفو شمال محافظة أسوان والتى تضم 4 قرى فرعية بإجمالى 13,6 ألف نسمة، وتشمل مشروعات المبادرة الرئاسية مختلف القطاعات الخدمية، منها مشروع تدعيم وإحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه بمتوسط نسب تنفيذ بلغت 100%، بالإضافة إلى مشروع إنشاء المجمع الخدمى بنسبة 92%، ومشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، والذى يأتى ضمن 31 مجمع على مستوى محافظة أسوان.

ويضم مكاتب خدمات للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين بين القرى والمدن.

كذلك يجرى العمل بمشروع إنشاء المجمع الزراعى بنسبة 75% ومجمع الخدمات الزراعية يأتى ضمن 31 مجمع، ويشمل وحدة بيطرية وجمعية زراعية وإرشاد زراعى ومخزن للأسمدة.

ومشروعات تغيير الخطوط وتجديد شبكات الكهرباء من محولات وأعمدة، وأيضاً مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى، ومشروع الإحلال الكلى لكوبرى وادى الرديسية، وتتواصل نجاحات مشروعات المبادرة الرئاسية، حيث يجرى، تنفيذمشروع الإحلال الكلى لمدرسة الشهيد حسن عوض بنسبة 80 % لكل مشروع، ومشروع الإحلال الكلى لمركز شباب الطوناب بنسبة 60%، فضلاً عن تفقد مشروع الصيانة الشاملة لمدرسة أم شلباية الإبتدائية بنسبة 50%، تم التشديد على تكثيف الجهود المبذولة وعدم السماح لأى مقاول أو شركة بالإستمرار فى حالة وجود أى تقاعس أو تقصير من جانبها فى الإلتزام بنهو المشروعات فى التوقيتات المقررة لها.

وذلك بالتوازى مع تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات الكهرباء بقرية الطوناب وتوابعها، لتساهم هذه المشروعات فى تحسين مستوى المعيشة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالقرية وتوابعها وعلى رأسها خدمات توصيل الكهرباء.علاوة على مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب.ومشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء ما بين إحلال محولات وأعمدة وأسلاك معزولة وكشافات ومشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرات المحولات الكهربائية بالقرية الرئيسية وتوابعها للمساهمة فى تحسين الخدمة للمشتركين، من خلال تطوير ورفع كفاءة جهدالشبكة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة.

جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة، تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروع، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليار و208 مليون جنيه. حيث تم الانتهاء من 612 مشروعا بتكلفة 3,5 مليار جنيه، فيما جارى العمل ب 619 مشروع أخر بتكلفة مالية تصل إلى 23.2مليار جنيه، ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلى 2321 مشروع داخل 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرى توابع و380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروع للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن المرحلة الحالية تتطلب التدخل السريع لحل أى مشكلة وإزالة المعوقات الفنية أو الروتينية لتحقيق أعلى معدل إنجاز، محذراً بأنه سيتم سحب الأعمال واتخاذ الإجراءات الرادعة مع أى شركة متقاعسة لا تلتزم بالبرامج الزمنية مهما كان اسمها، لأن توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء واضحة بضرورة دوران عجلة العمل بأقصى سرعة ممكنة لتشغيل هذه المشروعات سواء كانت فى قطاعات البنية التحتية والمرافق العامة أو فى القطاعات الخدمية بما يعود بالنفع على المواطنين المقيمين بالقرى والنجوع، والتى ستتحول إلى مناطق جذب للسكان بعد أن كانت طاردة لهم.

وتشهد محافظة أسوان العمل فى مشروعات ضخمة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمعدلات إنجاز عالية أوشكت على الانتهاء، ولكنها تحتاج إلى تلافى الملاحظات الفنية أولاً بأول لبدء إجراءات التسليم لها فى القريب العاجل منها على سبيل المثال 62 مجمعا خدميا وزراعيا، و75 كوبريا، و32 نقطة إسعاف، و157 مركز شباب، و2 مجمع صناعى، بالإضافة إلى 63 مشروعا تابعا لسكن كريم.



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