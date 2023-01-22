أخبار مصر.. الأرصاد: غدا شبورة كثيفة على الطرق والصغرى بالقاهرة 12 درجة

تخوض الدولة المصرية معركة الوعي، وهي المعركة التي يأتي على رأسها جهود "مواجهة الشائعات" التي تتخذ من الأزمات والتحديات بيئة خصبة للانتشار، وذلك في إطار المحاولات التي لا تتوقف منذ تسع سنوات لتزييف الحقائق وخلق حالة من عدم الاستقرار وزعزعة الثقة في جهود الدولة وخططها للإصلاح والتنمية، وفي إطار جهود معركة مواجهة الشائعات التي تخوضها الدولة يأتي دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منذ عام 2014 في التصدي لهذه المساعي الهدامة وفق منهجية علمية تدرك أهمية سلاح الوعي في بناء وتحصين الأوطان، والتركيز على إتاحة المعلومات بكل حيادية ومصداقية وشفافية من مصادرها باعتبارها حق أصيل من حقوق المواطن المصري، وذلك في سبيل تقويض الشائعات المغرضة قبل انتشارها، والمساهمة في تشكيل وعي مجتمعي وتعزيز قدرة الرأي العام على التحقق من المعلومات المغلوطة وعدم الانسياق وراء مروجيها ومخططاتهم، هذا فضلاً عن القيام بعملية تحليل وقياس لهذه الشائعات من أجل وضع التصورات اللازمة لتطوير آليات العمل وطرق المواجهة.

شكرى: ندعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ويجب الحفاظ على الوضع التاريخى بالقدس أكد وزير الخارجية سامح شكري، دعم مصر الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في إطار مقررات الشرعية الدولية لحل الصراع على أساس مبدأ حل الدولتين، موضحا أن مصر مستمرة في التواصل بين الأطراف لتعزيز السلام والأمن وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967. الحكومة: 60 مؤسسة دولية تؤكد مرونة قطاعات الاقتصاد المصرى رغم الأزمة العالمية أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريره السنوي "مصر في عيون العالم 2022" في نسخته الخامسة، والتي ترصد تطور أداء مصر في عدد من المجالات التنموية خلال عام 2022، وذلك من خلال المؤشرات والتقارير الصادرة عن 60 مؤسسة دولية وإقليمية.

"التضامن": صرف تعويضات توقف الصيد لـ3 آلاف و620 صيادا بأسوان والفيوم الثلاثاء أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عن بدء صرف تعويضات للصيادين وأصحاب المراكب الصغيرة العاملة فى بحيرتى السد العالى وقارون عن فترات توقف الصيد لحماية الزريعة ولتنمية الثروة السمكية والتى تحدد بموجب قرارات يصدرها جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.