أخبار مصر.. الأرصاد: غدا شبورة كثيفة على الطرق والصغرى بالقاهرة 12 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين، طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..
الرئيس السيسي يبحث مع وزير خارجية إيطاليا عددا من الملفات المهمة بين البلدين
الحكومة: "مسارات بديلة لقناة السويس" أكثر شائعة استهدفت الإنجازات فى 2022
تخوض الدولة المصرية معركة الوعي، وهي المعركة التي يأتي على رأسها جهود "مواجهة الشائعات" التي تتخذ من الأزمات والتحديات بيئة خصبة للانتشار، وذلك في إطار المحاولات التي لا تتوقف منذ تسع سنوات لتزييف الحقائق وخلق حالة من عدم الاستقرار وزعزعة الثقة في جهود الدولة وخططها للإصلاح والتنمية، وفي إطار جهود معركة مواجهة الشائعات التي تخوضها الدولة يأتي دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منذ عام 2014 في التصدي لهذه المساعي الهدامة وفق منهجية علمية تدرك أهمية سلاح الوعي في بناء وتحصين الأوطان، والتركيز على إتاحة المعلومات بكل حيادية ومصداقية وشفافية من مصادرها باعتبارها حق أصيل من حقوق المواطن المصري، وذلك في سبيل تقويض الشائعات المغرضة قبل انتشارها، والمساهمة في تشكيل وعي مجتمعي وتعزيز قدرة الرأي العام على التحقق من المعلومات المغلوطة وعدم الانسياق وراء مروجيها ومخططاتهم، هذا فضلاً عن القيام بعملية تحليل وقياس لهذه الشائعات من أجل وضع التصورات اللازمة لتطوير آليات العمل وطرق المواجهة.
شكرى: ندعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ويجب الحفاظ على الوضع التاريخى بالقدس
الحكومة: 60 مؤسسة دولية تؤكد مرونة قطاعات الاقتصاد المصرى رغم الأزمة العالمية
"التضامن": صرف تعويضات توقف الصيد لـ3 آلاف و620 صيادا بأسوان والفيوم الثلاثاء
أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عن بدء صرف تعويضات للصيادين وأصحاب المراكب الصغيرة العاملة فى بحيرتى السد العالى وقارون عن فترات توقف الصيد لحماية الزريعة ولتنمية الثروة السمكية والتى تحدد بموجب قرارات يصدرها جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.
الحكومة: 2022 الأكثر انتشارًا للشائعات بنسبة 20.5%مقارنة بالأعوام السابقة
لا تزال الدولة المصرية تخوض معركة الوعي، وهي المعركة التي يأتي على رأسها جهود "مواجهة الشائعات" التي تتخذ من الأزمات والتحديات بيئة خصبة للانتشار، وذلك في إطار المحاولات التي لا تتوقف منذ تسع سنوات لتزييف الحقائق وخلق حالة من عدم الاستقرار وزعزعة الثقة في جهود الدولة وخططها للإصلاح والتنمية.
صادرات الصناعات الهندسية تسجل 3.8 مليار دولار خلال 2022 لأول مرة فى التاريخ
شعبة المخابز: لم يتم تحديد سعر الخبز لغير حاملى البطاقات التموينية حتى الآن
التعليم: منظومة إلكترونية لإدارة أعمال لجان النظام والمراقبة للثانوية العامة
أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم أن ثورات التكنولوجيا وعلوم الحاسوب والبرمجة والتطورات السريعة فى هذا المجال دعت إلى تحسين قدرات أبنائنا الطلاب على إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات المحيطة بهم، من خلال استخدام تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، والاستعداد للثورة الصناعية الخامسة، لافتًا إلى أنه فى هذا الإطار، انتهجت الوزارة استراتيجية فى استخدام التكنولوجيا فى التعليم فى المدارس وتقدمت بخطوات واضحة فيه، وقامت بجهود ملموسة، فى تنفيذ هذه الاستراتيجية".
بسام راضى: اهتمام متبادل بين مصر وإيطاليا لتطوير العلاقات الثنائية فى كافة المجالات
وزير خارجية إيطاليا: نرحب بنقل المهاجرين بشكل شرعى ومصر دولة مهمة
الإسكان: تنفيذ مشروعات بمدينة أكتوبر خلال 2022 بتكلفة تخطت 7 مليارات جنيه
التعليم تتيح لطلاب الثانوية التحويل من علمى علوم لرياضة والعكس حتى 23 فبراير
كبار قراء مصر يحيون صلاة التراويح بمسجد الحسين رمضان المقبل لأول مرة
هيئة المساحة: غدًا الإثنين بداية شهر رجب فلكيًا لعام 1444 هجريا
أعلن المهندس طارق جودة رئيس الإدارة المركزية لشئون الخرائط بالهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى تقوم بها الهيئة سيكون غدًا الإثنين الموافق 23 يناير 2023 هو أول أيام شهر رجب من عام 1444 هجريا.
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