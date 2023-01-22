وزير الأوقاف يوجه الأئمة بأداء دروس العصر والتراويح بالمساجد يوميًا فى رمضان

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تكليف جميع الأئمة المعينين بالأوقاف بأداء درس العصر ودرس السهرة عقب صلاة التراويح يوميا بمساجدهم المعينين بها خلال شهر رمضان المبارك.
وشدد وزير الأوقاف، على الأئمة ضرروة التزام كل منهم بمسجده خلال شهر رمضان المبارك بإذن الله تعالى.
وبدأت وزارة الأوقاف تلقى قوائم من مديرياتها بأسماء وعناوين المساجد المقرر السماح بالاعتكاف بها وأداء صلاة التهجد، وقائمة بالأئمة المعتمدين لأداء صلاة التهجد، وتعلنها وزارة الأوقاف أولاً بأول عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
كما سيتم السماح بدرس العصر وخاطرة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون هذه الدروس بالمساجد الكبرى الرئيسية الجامعة فقط، والتى يجرى تحديدها وتحديد الأئمة المسئولين عنها، على أن تكون موضوعات الخاطرة متعلقة بالعادات والعبادات المتعلقة بشهر رمضان المبارك.
وفيما يتعلق بأداء صلاتى التراويح والتهجد بمسجد الإمام الحسين رضى الله عنه بالقاهرة، كشف مصدر مسئول بوزارة الأوقاف، أنه من المقرر أن يؤدى صلاتى التراويح والتهجد، عدد من كبار قراء القرآن الكريم المعتمدين لدى الإذاعة والتليفزيون، وذلك بالتناوب فيما بينهم، على أن يؤدى إمام المسجد صلاة العشاء فقط.
وفى مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه أيضًا، أكدت الوزارة الانتهاء من إعداد قوائم العلماء والأئمة المقرر مشاركتهم في ملتقى الفكر الإسلامي بالمسجد والذى سيعقد يوميًا في شهر رمضان المبارك، عقب صلاة العشاء والتراويح، ويفتتح الملقتى كبار قراء القرآن المعتمدين والمقرر إمامتهم صلاة التراويح بالمسجد، كما سيتضمن الملتقى فقرة إنشادية لأحد المبتهلين المعتمدين بالإذاعة والتليفزيون، فيما يجرى التنسيق مع العلماء لتحديد موضوعات الملتقى اليومية، على أن يتم عمل بث مباشر للملتقى يوميًا عبر الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف، وصفحة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
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