ما عرفش يسرقه فحطمه.. حبس متهم بإتلاف رادار مرورى على الطريق الدائرى بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

قررت جهات التحقيق في القليوبية، بحبس شخص له معلومات جنائية لاتهامه باتلاف رادار حديث مثبت على الطريق الدائري بدائرة مركز شرطة قليوب، بعد فشله في سرقته، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتشكيل لجنة لحصر التلفيات التى لحقت بالإدارة.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تمكنت من ضبط مرتكب واقعة إتلاف رادار مروري على الطريق الدائري بالمحافظة في محاولة لسرقته.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، برصد قيام أحد الأشخاص بإتلاف رادار مرورى مثبت على جانب الطريق الدائري كائن بدائرة مركز شرطة قليوب فى إطار محاولة فاشلة لسرقته.

وبإجراء التحريات باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة جرى تحديد مرتكب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيقات.