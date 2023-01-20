اليوم السابع
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رئيس كرواتيا: النزاع فى أوكرانيا هو بين روسيا وأمريكا

الجمعة، 20 يناير 2023 08:00 ص
رئيس كرواتيا: النزاع فى أوكرانيا هو بين روسيا وأمريكا الرئيس الكرواتى زوران ميلانوفيتش
وكالات

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صرح الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش بأن النزاع على أراضي أوكرانيا هو نزاع بين روسيا والولايات المتحدة.

وقال ميلانوفيتش للصحفيين، الخميس: "إن روسيا تقوم عبر أوكرانيا بتصفية الحسابات مع الأمريكيين. وهذا لن يحل في برلين وباريس وبروكسل، حيث يقعد أشخاص غير مهمين وغير منتخبين. هذا سيحل بين موسكو وواشنطن".

وأكد أن موقف كرواتيا بشأن أوكرانيا لم يتغير، وأنها ستواصل تقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا، وقد أرسلت أسلحة لها، لكنها لن تدرب العسكريين الأوكرانيين على أراضيها.

وفى معرض حديثه عن جذور النزاع في أوكرانيا، قال: "إن كل ما كان يحدث منذ عام 2014 حتى اليوم، من الأفضل عدم الدخول في تفاصيله".

وكان الرئيس الكرواتي قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة والناتو يخوضان "حربا بالوكالة" مع روسيا في أوكرانيا. ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تصريحات رئيس كرواتيا بأنها "نزيهة".


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