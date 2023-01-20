رئيس المركز الثقافى الروسى العربى: موسكو لا تستهدف قطع الغاز عن أوروبا

كتب أحمد عرفة

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أن إمدادات الغاز الروسي لأوروبا تقلصت إلى 40% منذ مطلع يناير الجارى، ويبدو أن أوروبا استطاعت أن تبقى وتعيش بدون الغاز الروسى، ولم تتأثر كثيرًا.

وقال الدكتور مسلم شعيتو، رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، إنه لم يكن يتوقع أحد أن أوروبا ستموت من الحرب، ولا روسيا كانت تسعى لذلك.

وأضاف "شعيتو" في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" من موسكو، أن روسيا إن كانت تريد معاقبة الشعب الأوروبي كان يمكنها أن تقطع الغاز الذي يصل إلى القارة العجوز عبر أوكرانيا وبولندا وتركيا، لافتا إلى أن جميعها تعمل وهذا يثبت أن قطع الغاز عن أوروبا ليس هدفًا روسيًا.

ووصف "شعيتو" حالة الاقتصاد الروسي في الشتاء بأنها "باردة"، فالأسعار لم تتغير كثيرًا، وكذلك الموازنة والدخل القومي لم يتأثرا كثيرًا جراء الحرب، وهذا كان واضحًا من خلال حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال: "نحن تفاجأنا أننا استطعنا أن نرد على كل هذه العقوبات بدعم الاقتصاد الوطني وإنتاج السلع البديلة الزراعية والصناعية والخدمات الروسية".