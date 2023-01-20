اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الدفاع الألمانى يطلق تحذيرا لبولندا فى حال أرسلت دبابات دون إذن لأوكرانيا

الجمعة، 20 يناير 2023 07:00 ص
وزير الدفاع الألمانى يطلق تحذيرا لبولندا فى حال أرسلت دبابات دون إذن لأوكرانيا مستشار ألمانيا أولاف شولتس
وكالات

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أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أنه في حال قرّرت بولندا تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2" من دون إذن برلين، فإنها لن تكون ودّية تجاه "التحالف".

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن بيستوريوس قوله: "لا أعتقد أن هذا أمر ودّي وبشكل خاص بالنسبة للتحالف".

وقال: "لم تتلق برلين أي طلب حتى الآن من وارسو بخصوص تزويد كييف بالدبابات."

هذا وقد صرّح رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي، في وقت سابق، خلال مقابلة مع قناة Polsat التلفزيونية، بأن بولندا يمكنها نقل دباباتها من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا من دون انتظار موافقة ألمانيا.

كما أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس سابقا، عن استعداده لإرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا في حال قامت الولايات المتحدة بتزويد كييف بدبابات "أبرامز".


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ماتيوز موراوسكي



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