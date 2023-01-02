الخط الثانى للقطار السريع.. بطول 1100 كيلو متر ويمتد من أكتوبر إلى أبو سمبل

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع صور تنفيذ أعمال الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع، والذى يتم تنفيذه من ( أكتوبر /الأقصر / أسوان/ أبو سمبل ) ويبلغ طوله 1100 كم، بالتزامن مع إنشاء الخط الاول من العين السخنة للإسكندرية ومطروح.

ومنظومة القطار الكهربائي السريع الصديقة للبيئة ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الأخضر المستدام في مصر وستغطي أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات كما تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات.

شبكة القطار الكهربائي السريع تتكون من 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال حوالى 2000 كم، منها حوالى 1400 كم لخدمة صعيد مصر يتم بالتوازى مع التطوير الجارى لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليًا بطول 10 آلاف كم.

ويتم تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار و المحطات والأسوار تتم بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار وستقوم الشركة الألمانية بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة في الاشارات والاتصالات، وأعمال السكة، والأعمال الكهروميكانيكية، وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التي تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، فضلا عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها.

وكان المهندس كامل الوزير وزير النقل، تفقد مواقع العمل بالخط الثاني للقطار الكهربائي السريع ( أكتوبر /الأقصر / اسوان/ ابوسمبل ) والذي يبلغ طوله 1100 كم وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع في المسافة من اسيوط حتى سوهاج بطول حوالي 110 كم.