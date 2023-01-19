محافظ الجيزة للمواطنين: "الدولة تحاول توفير كل السلع.. المهم ناخد على قدنا"

كتبت - مرام محمد

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حوارا مع المواطنين للتعرف على مشكلاتهم واحتياجاتهم ومدى رضائهم عن الخبز المقدم لهم وجودته، وذلك على هامش جولته التفقدية صباح اليوم، على المخابز البلدية بمركز ومدينة أوسيم لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبر ومدى توافره حفاظاً على حقوق المواطنين.

وقال المحافظ لعدد من المواطنات خلال الجولة: "إن الإفراج عن منتجات الأعلاف الموجودة في الموانئ هيؤدي إلى خفض الأسعار واستقرار السوق، مضيفا، "عندنا في منافذ السلع دلوقتي كيلو الفراخ الصافي بـ65 جنيه.. الدولة بتحاول توفر كل حاجة للناس بس المهم ناخد على قدنا.. الإفراج الجمركى عن السلع ساهم في خفض الأسعار وهيساهم في خفضها أكثر قريبا".

وشهدت الجولة توجيه محافظ الجيزة للأجهزة التموينية بالتعامل الحازم حيال التلاعب في وزن رغيف الخبز وعدم مطابقته للمواصفات مع تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب المخبز المخالف لعدم تكرار المخالفة، مؤكدا على أنه لن يسمح بأى تقصير أو تهاون فى منظومة العمل تحقيقا للصالح العام.

وشدد محافظ الجيزة على وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات وتشديد الرقابة على المخابز والمنشآت التموينية لضبط عملية إنتاج الخبز والتأكد من تنفيذ كافة التوجيهات والقرارات الوزارية المنظمة للعمل في هذا الشأن.