اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 يناير 2023 01:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة للمواطنين: "الدولة تحاول توفير كل السلع.. المهم ناخد على قدنا"

الخميس، 19 يناير 2023 12:35 م
محافظ الجيزة للمواطنين: "الدولة تحاول توفير كل السلع.. المهم ناخد على قدنا" جولة محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حوارا مع المواطنين للتعرف على مشكلاتهم واحتياجاتهم ومدى رضائهم عن الخبز المقدم لهم وجودته، وذلك على هامش جولته التفقدية صباح اليوم، على المخابز البلدية بمركز ومدينة أوسيم لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبر ومدى توافره حفاظاً على حقوق المواطنين.

وقال المحافظ لعدد من المواطنات خلال الجولة: "إن الإفراج عن منتجات الأعلاف الموجودة في الموانئ هيؤدي إلى خفض الأسعار واستقرار السوق، مضيفا، "عندنا في منافذ السلع دلوقتي كيلو الفراخ الصافي بـ65 جنيه.. الدولة بتحاول توفر كل حاجة للناس بس المهم ناخد على قدنا.. الإفراج الجمركى عن السلع ساهم في خفض الأسعار وهيساهم في خفضها أكثر قريبا".

وشهدت الجولة توجيه محافظ الجيزة للأجهزة التموينية بالتعامل الحازم حيال التلاعب في وزن رغيف الخبز وعدم مطابقته للمواصفات مع تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب المخبز المخالف لعدم تكرار المخالفة، مؤكدا على أنه لن يسمح بأى تقصير أو تهاون فى منظومة العمل تحقيقا للصالح العام.

وشدد محافظ الجيزة على وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات وتشديد الرقابة على المخابز والمنشآت التموينية لضبط عملية إنتاج الخبز والتأكد من تنفيذ كافة التوجيهات والقرارات الوزارية المنظمة للعمل في هذا الشأن.


محافظ الجيزة

الجيزة

مخابز العيش

وزن رغيف العيش

اسعار الخبز

التموين



الموضوعات المتعلقة

جولة لمحافظ الجيزة على مخابز أوسيم للتأكد من وزن الرغيف.. فيديو

الخميس، 19 يناير 2023 11:59 ص

نائب محافظ الجيزة يتفقد منافذ السلع الثابتة بمركز أبو النمرس.. صور

الأربعاء، 18 يناير 2023 03:59 م

محافظ الجيزة يطمئن على الأطفال المصابين باشتباه تسمم فى منشأة القناطر

الثلاثاء، 17 يناير 2023 10:46 م

محافظة الجيزة ترفع الإشغالات من شارع ثروت بالدقى استجابة لشكاوى المواطنين

الثلاثاء، 17 يناير 2023 04:52 م

محافظ الجيزة يصل جنازة اللواء منصور العيسوى بمسجد السيدة نفيسة

الثلاثاء، 17 يناير 2023 11:46 ص

محافظة الجيزة تعلن فرص عمل فى 6 أكتوبر والمهندسين.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 16 يناير 2023 06:07 م

محافظة الجيزة تشن حملة لإزالة مخالفات البناء فى أبو النمرس.. صور

الإثنين، 16 يناير 2023 03:41 م

محافظ الجيزة: عملى لا يزيد أهمية عن عمل عامل النظافة.. وتكريم الناس الشغالة ضرورة

الأحد، 15 يناير 2023 02:03 م

محافظ الجيزة: معرض أهلا رمضان فى فيصل لن يكون الأخير

الأحد، 15 يناير 2023 12:40 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة