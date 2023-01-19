طرق العلاج الطبي والمنزلي لـ جلد الوزة

كتبت رانيا عامر

تزول الاضطرابات الجلدية بشكل تدريجي أحيانا عند بعض الأشخاص، ولكن يمكنك استخدام أيٍ من المنتجات المختلفة المتاحة لتحسين مظهر البشرة. فإذا كان الترطيب وغيره من وسائل العناية الشخصية غير مُجدٍ، فقد يصف الطبيب بعض الكريمات الطبية.وذلك وفقا لما نشره موقع Kidsdiscover

أنواع علاجات جلد الوزة

علاجات طبيبة

هناك علاجات طبيبة تساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة، تتمثل في الكريمات التي تحتوي على حمض ألفا هيدروكسي ،وحمض اللبنيك (اللاكتيك) أو حمض الساليسيليك ،أو اليوريا على تفكيك خلايا الجلد الميتة وإزالتها.

كما أن تلك الكريمات تعمل علي ترطب الجلد الجاف ،وتنعّمه. ويمكن استخدام تلك الكريمات دون استشارة طبية أو بوصفة طبية. ويمكن أن ينصحك الطبيب بالخيار الأنسب والجرعات الملائمة، علمًا بأن الأحماض الموجودة في هذه الكريمات قد تسبب احمرارًا أو تهيجًا في الجلد، وبالتالي لا يُنصح باستخدامها للأطفال.

وأيضا الكريمات المشتقة من فيتامين A (الرتينويدات الموضعية) على تعزيز معدل تجدد الخلايا ومنع انسداد جُريبات الشعر. ومن أمثلة الرتينويدات الموضعية، تريتينوين (ألترينو، أفيتا، رينوفا، ريتين-A، وغير ذلك) وتازاروتين (أرازلو، أفاغو، تازوراك، أو غير ذلك)،

علمًا بأن هذه المنتجات قد تسبب تُهيج الجلد وجفافه. كذلك إذا كنتِ في فترة الحمل أو الرضاعة، فقد يقترح طبيبكِ تأخير العلاج بالريتينويد الموضعي، أو يختار علاجًا مختلفًا.

العلاجات المنزلية

1.قلِّل استخدم المياه الدافئة وقت الاستحمام ، حيث يتسبب الماء الساخن والاغتسال أو الاستحمام لوقت طويل في فقدان زيوت البشرة. قلِّل وقت الاغتسال بحيث يكون 10 دقائق ، واستخدم الماء الدافئ وليس الساخن.

2.تعامل مع الجلد بلطف.

3.تجنب استخدام الصابون من النوع القاسي على الجلد والمسبب لجفاف البشرة. أزِل الجلد الميت برفق باستخدام منشفة أو لوفة. وقد يؤدي الفرك الشديد أو إزالة سدادات جُريبات الشعر إلى تهيج الجلد وتفاقم الحالة. بعد الاغتسال أو الاستحمام، امسح الجلد وجففه برفق باستخدام منشفة بحيث تبقى بعض الرطوبة عليه.

3.ضَع على الجلد المصاب كريمًا متاحًا من دون وصفة طبية يحتوي على اليوريا أو حمض اللاكتيك أو حمض ألفا هيدروكسي أو حمض الساليسيليك. تساعد هذه الكريمات على تفكيك خلايا الجلد الميتة وإزالتها. كما أنها ترطِّب الجلد الجاف وتنعِّمه. استعمل هذا المنتج قبل المرطِّب.

4.رطِّب جلدك. بينما لا يزال الجلد رطبًا بعد الاستحمام، ضَع مرطبًا يحتوي على اللانولين أو الفازلين أو الجلسرين. تعمل هذه المكونات على تلطيف الجلد الجاف وتساعد على حبس الرطوبة. يُفضل استخدام المرطبات ذات القوام الكثيف مثل يوسيرين وسيتافيل. أعِد استعمال المنتج على الجلد المصاب عدة مرات في اليوم.

5.تجنب ارتداء الملابس الضيقة لمنع احتكاكها بالجلد. احمِ الجلد المصاب من الاحتكاك الذي يحدث عند ارتداء الملابس الضيقة.