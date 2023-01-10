5 أمراض تصيب البشرة فى فصل الشتاء .. "الصحة" تكشف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 أمراض تصيب البشرة فى فصل الشتاء، مثل الإكزيما والصدفية والقشرة والعد الوردى والطفح الجلدى الشتوى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: تنتشر الأمراض الجلدية فى فصل الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة والرطوبة ودرجة الحرارة المرتفعة فى الأماكن المغلقة التى تترك الجلد جافا.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إن الأنفلونزا الموسمية تنتشر بسرعة وسهولة فى الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية عن طريق الرزاز المتناثر من الفم والأنف أثناء العطس أو السعال أو الأيدى الملوثة بالفيروس عند ملامستها للأنف والفم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يجب تغطية الفم والأنف والبعد عن الزحام للوقاية من الأمراض مع الاستمرار في غسيل اليدين.

وقالت الوزارة: "تتفرع فيروسات الإنفلوانزا من النمط A إلى أنماط فرعية عديدة، ويعد هذا النمط من فيروس الإنفلوانزا الأخطر إذ أنه وحده قد يتسبب فى جوائح وتفشيات بالملايين".

وأضافت: "تنقسم فيروسات الأنفلونزا من النمط B إلى سلالتين وليس أنماط فرعية"، لافتة إلى أن فيروسات الإنفلوانزا الموسمية A وB هما اللذان ينتشران بين البشر ويتسببان فى التفشيات والأوبئة".

وتابعت: "أما النمط الثالث من فيروسات الإنفلونزا الموسمية C فقد وجد أنه لا يتسبب إلا فى حالات عدوى خفيفة"، مشيرة إلى أن لقاح الإنفلونزا متوفر فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفى العديد من الصيدليات.