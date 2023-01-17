هل يعد الفشل الكلوى ضمن إعاقات بطاقة الخدمات المتكاملة؟

كتب مدحت وهبة

نشرت وزارة التضامن الاجتماعى انفو جراف على الصفحة الرسمية للوزارة حول بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة، موضحة أن مرض الفشل الكلوى لا يعد من الإعاقات لكارت الخدمات المتكاملة بالمرحلة الثانية وإنما مرض مزمن.

وقررت وزارة التضامن الاجتماعى إعفاء الشخص صاحب الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة المتقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من إجراء الكشف الطبى المُميكن لدى وزارة الصحة والسكان، وتكتفى الوزارة بتقديمه لتقرير طبى مستخرج بعد تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون 10 لسنة 2018، أى بدءاً من مارس 2019 وحتى تاريخه، على أن يكون معتمدًا من إحدى مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، أو مستشفيات القوات المسلحة، أو مستشفيات الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو المستشفيات الخاصة، أو مستشفيات الجمعيات الأهلية، ويتم بعدها إجراء الكشف الوظيفى لدى مكتب التأهيل الاجتماعى التابع له محل إقامته المذكور فى بطاقة الرقم القومي.



انفوجراف وزارة التضامن الاجتماعى

وحددت وزارة التضامن الاجتماعى أن يوضح التقرير إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة، وأن تكون إعاقته ضمن الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة "الشلل الدماغي، الشلل الرباعى، الشلل النصفى الطولى أو السفلي، شلل الأطفال الشديد، الإعاقات المتعددة، البتر متعدد الأطراف أو فى طرف واحد "يد أو قدم"، كف البصر، فقد السمع التام، الحالات المتقدمة من ضمور العضلات، الإعاقات الذهنية الشديدة، القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ)، و اضطراب طيف التوحد".

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أكدت أن نسبة الأشخاص ذوى الإعاقة بمصر لعام 2017 وفقا لإحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قدرت بنسبة 10.67% من إجمالى تعداد السكان، ومنها 2.7% إعاقات شديدة وبالغة الشدة، وهى الفئة التى استهدفتها المرحلة الأولى للتسجيل وإصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة .