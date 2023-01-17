محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذى لمشروع تطوير المناطق غير المخططة وإنشاء ديوان المحافظة

وشهد الاجتماع استعراض الأعمال الإنشائية التى تم تنفيذها بالمراحل السابقة للأربع الأجزاء الخاصة بالمبن، وأيضًا عرض ما ستشهده الفترة المقبلة لاستكمال تلك الأعمال وكذلك عرض نسب الإنجاز.

وناقشت المحافظ خطة تنفيذ تطوير المنطقة المحيطة والتى تتضمن النصب التذكارى للجندى المجهول وممشى كورنيش النيل والحديقة النهرية المفتوحة وأماكن انتظار السيارات، ليتم العمل بالتوازى مع الأعمال الجارية بمشروع إنشاء المبنى، حيث أكدت ضرورة الالتزام بالملامح الرئيسية للمشروع وطبيعة المنطقة، كما وجهت بالإسراع بخطوات العمل لتحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ موجهة أيضًا على الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة، والبدء فى إعداد تصور عام لفرش وتجهيز الأقسام المختلفة بالمبنى طبقًا لطبيعة العمل الخاصة بكل قسم.

كما تابعت محافظ دمياط موقع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية بالمشروع.

وفى هذا السياق اطلعت المحافظ على ما يجرى تنفيذه خلال الفترة الحالية، والمقرر تنفيذه بالمراحل القادمة لتنفيذ المبنى وفقًا للمعايير والاشتراطات الخاصة بالمنشآت الحكومية.

فيما وقد وجهت محافظ دمياط بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواصفات المحددة بخطة العمل، لافتة إلى أنه يجرى متابعة الموقف أولًا بأول ميدانيًا، ومن خلال عقد اجتماعات دورية مع الجهتين المُنفذة والاستشارية.