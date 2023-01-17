محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذى لمشروع تطوير المناطق غير المخططة وإنشاء ديوان المحافظة

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة، وذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم برئاستها وبحضور ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية.
وشهد الاجتماع استعراض الأعمال الإنشائية التى تم تنفيذها بالمراحل السابقة للأربع الأجزاء الخاصة بالمبن، وأيضًا عرض ما ستشهده الفترة المقبلة لاستكمال تلك الأعمال وكذلك عرض نسب الإنجاز.
وناقشت المحافظ خطة تنفيذ تطوير المنطقة المحيطة والتى تتضمن النصب التذكارى للجندى المجهول وممشى كورنيش النيل والحديقة النهرية المفتوحة وأماكن انتظار السيارات، ليتم العمل بالتوازى مع الأعمال الجارية بمشروع إنشاء المبنى، حيث أكدت ضرورة الالتزام بالملامح الرئيسية للمشروع وطبيعة المنطقة، كما وجهت بالإسراع بخطوات العمل لتحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ موجهة أيضًا على الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة، والبدء فى إعداد تصور عام لفرش وتجهيز الأقسام المختلفة بالمبنى طبقًا لطبيعة العمل الخاصة بكل قسم.
كما تابعت محافظ دمياط موقع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية بالمشروع.
وفى هذا السياق اطلعت المحافظ على ما يجرى تنفيذه خلال الفترة الحالية، والمقرر تنفيذه بالمراحل القادمة لتنفيذ المبنى وفقًا للمعايير والاشتراطات الخاصة بالمنشآت الحكومية.
فيما وقد وجهت محافظ دمياط بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواصفات المحددة بخطة العمل، لافتة إلى أنه يجرى متابعة الموقف أولًا بأول ميدانيًا، ومن خلال عقد اجتماعات دورية مع الجهتين المُنفذة والاستشارية.
وكانت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أجرت زيارة ميدانية، لمناطق السيالة وشط الملح والأعصر لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير المناطق غير المخططة الذى يشمل7 مناطق بمدينة دمياط "المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، وشط الملح والمنيا"، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.
واطلعت على نسب التنفيذ بتلك المناطق ومايجرى من أعمال لرصف الشوارع الرئيسية بالاسفلت والفرعية ببلاطات الانترلوك، والتى جاءت بعد تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لشبكات المرافق وإنشاء شبكات لصرف مياه الأمطار.
فيما أكدت الدكتورة منال عوض على الجهات المُنفذة بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة والمواصفات والمعايير المقررة، موجهة برفع المخلفات الناتجة عن تلك الأعمال.
وأشارت المحافظ إلى أنه يجرى متابعة موقف التنفيذ بشكل دورى لتحقيق رؤية هذا المشروع الضخم لتطوير تلك المناطق بشكل كامل.
محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذى لمشروع تطوير المناطق الغير مخططة
محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذى لمشروع تطوير المناطق الغير مخططة
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