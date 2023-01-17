كيف تؤثر التغيرات المناخية على المخ البشرى؟

كشفت الدكتورة يسر كاظم أستاذ التغذية الطبية بقسم التغذية بالمركز القومي للبحوث عن تأثير التغيرات المناخية على المخ البشري، حيث أثبتت الدراسات العلمية زيادة معدلات الإصابة بالأمراض العصبية والنفسية والعقلية والمناعية والالتهابات والميكروبات التي تصيب المخ كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة للتغيرات المناخية

وأشارت كاظم إلى ارتفاع معدلات الإصابة بجلطات المخ والزهايمر والقلق والاكتئاب والتوحد والأمراض المناعية التي تصيب المخ نتيجة لتلوث الماء والهواء والتعرض للموجات والإشعاعات الضارة .

وأوضحت أنه نتيجة لتلك العوامل يحدث خلل في نمو المخ منذ بداية تكوينه الجنيني، مما يؤدي إلى زيادة معدلات التشوهات والأمراض الخلقية بالمخ، قائلة "من المؤسف أن الأطفال هم أكثر عرضه للتأثر بهذه المشاكل الصحية" .

وأكدت أن معظم المشاكل الصحية الخاصة بالمخ تحدث بسبب زيادة معدلات الأكسدة والالتهابات بخلايا المخ وخلل الجهاز المناعي ونقص في المعادن والفيتامينات المفيدة وزيادة ترسيب المعادن الثقيلة والسموم وقلة شرب الماء النقي.

كما شددت على ضرورة نشر الوعي في المجتمع بالأهمية القصوى للتغذية الصحية التي تحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب وتصنيع مغذيات آمنة تعوض نقص الفيتامينات والمعادن الدقيقة.