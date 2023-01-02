مشاكل الصحة العقلية يمكن أن تجعلك تكتسب الوزن.. اعرف التفاصيل

كتبت ايناس البنا

تعد الصحة العقلية والسمنة من أكثر الأمراض الصحية شيوعًا التي تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، لكن هل تعلم أن بعض حالات الصحة العقلية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن؟ ليس هناك شك في أن الصحة العقلية تؤثر على طريقة تفكيرنا وشعورنا، ولكنها تؤثر أيضًا على صحتنا الجسدية.

فيما يلي بعض حالات الصحة العقلية الشائعة التي قد تؤدي إلى السمنة وفقا لموقع " onlymthealth".

القلق

القلق هو استجابة جسمك الطبيعية للتوتر، فهو إحساس بالرهبة أو الخوف من المستقبل، إذا شعرت بالقلق قبل وقوع حدث واستقر، فهذه ليست مشكلة، ومع ذلك ، إذا كانت أعراض القلق لديك شديدة ومستمرة لمدة 6 أشهر على الأقل وتؤثر على حياتك، فقد تكون مصابًا باضطراب القلق. هناك عدة أنواع من اضطرابات القلق ، بما في ذلك اضطراب الهلع ، والرهاب ، واضطراب القلق الاجتماعي ، واضطراب الوسواس القهري ، واضطراب قلق الانفصال ، واضطراب القلق المرضي.

الأكل العاطفي

كم مرة أكلت كثيرًا عندما تكون متوترًا؟ يحدث ذلك لكل شخص تقريبًا هناك، يُعرف الأكل لتخدير أو تهدئة المشاعر غير السارة مثل التوتر والغضب والقلق والملل والكآبة والوحدة بالأكل العاطفي، قد يمنعك من فقدان الوزن ويسبب الأكل العاطفي، ولكن يمكن أن تكون مشكلة إذا حدثت بشكل منتظم، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون تناول الطعام تحت الضغط مشكلة بالنسبة لشخص يحاول إنقاص الوزن.

الاكتئاب

أظهرت الدراسات أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب أكثر عرضة للإصابة بالسمنة وأن الأشخاص الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، بمعنى آخر، الاكتئاب والسمنة مترابطان ويمكن أن يؤديا إلى مشاكل أخرى، لذلك ، من الأفضل أن تتحدث إلى الطبيب الخاص بك إذا لاحظت أي أعراض للاكتئاب، أيضًا ، يجب على الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة محاولة الحفاظ على وزن صحي من خلال تناول الأطعمة المناسبة وممارسة الرياضة.

الكسل

عندما تكون مستنزفًا عقليًا ولا تشعر بالرغبة في فعل أي شيء ، فهذا هو الوقت الذي تميل فيه إلى جعل نفسك أكثر عرضة للإصابة بمشكلات صحية مثل السمنة، بينما لا حرج في الاستمتاع ببعض الوقت ، يجب القيام بالتمارين البدنية بشكل منتظم لتجنب اكتساب الوزن غير الضروري.

الرغبة الشديدة فى تناول الطعام

هل تعلم أن الطعام له تأثير مباشر على صحتك العقلية؟ عندما يكون شخص ما جائعًا وعاطفيًا ، فإنهم يميلون إلى الإفراط في تناول الطعام، أظهرت الدراسات أن حالتك المزاجية قد تقودنا إلى اختيار أطعمة معينة بناءً على السمات الجسدية والوجبات الغذائية للمشاركين، في حال كنت تعاني من اشتهاء غير صحي وتسبب لك مشاكل نفسية غير مرغوب فيها.