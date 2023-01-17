اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 يناير 2023 07:56 ص
أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية والهند تتفقان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما

الثلاثاء، 17 يناير 2023 07:00 ص
كوريا الجنوبية والهند تتفقان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما كوريا الجنوبية - أرشيفية
أ ش أ

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اتفقت كوريا الجنوبية والهند، الاثنين على تطوير العلاقات الثنائية من خلال تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة بينهما.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - في بيان أوردته وكالة الأنباء (يونهاب) - أن النائب الأول لوزير الخارجية الكوري تشو هيونج-دونج ونظيره الهندي سوراب كومار اتفقا على تعزيز العلاقات من خلال التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الدفاع والثقافة والمساعدات الإنمائية.


وأكد الجانبان أن استفزازات كوريا الشمالية تشكل تهديدا أمنيا لكل من المنطقة والأجزاء الأخرى من العالم، مشيرين إلى الحاجة لاستجابة موحدة وحازمة من المجتمع الدولي.


كوريا الجنوبية

الهند

كوريا الجنوبية والهند



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