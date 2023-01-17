بتخفيضات تصل لـ30%.. إقبال كبير على معرض "أهلا رمضان فى أرض المطاحن بفيصل

كتبت – مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" صورا لمعرض "أهلا رمضان" فى أرض المطاحن بفيصل، وذلك بعد افتتاحه لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بمشاركة 11 شركة تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح كافة منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن وغيرها من السلع الأخرى بجانب مشاركة العديد من الشركات والوزارات الأخرى.

وأظهرت الصور إقبالا كبيرا على معرض "أهلا رمضان" من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم الأساسية والمستلزمات الرمضانية من الأرز والسكر والزيوت والمكرونات والدواجن واللحوم والأسماك بتخفيضات تصل لـ30%.

وأوضحت المحافظة أن المعرض يقام على مساحة 2000م، ويتيح حتى شهر رمضان الكريم منتجاته من سلع أساسية وتموينية وعطارة وألبان ولحوم ودواجن وأسماك وزيوت وخلافه بـ101 باكية بيعية، بنسب تخفيض تصل إلى 30% عن المعروض بالأسواق، مؤكدة على أن المعرض يأتى ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وأشارت إلى أن معرض أهلا رمضان بفيصل لن يكون المعرض الأخير الذى تقيمه المحافظة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مشيرة إلى أن مراكز وأحياء المحافظة ستشهد خلال الفترة القادمة إقامة 4 منافذ إضافية لـ"أهلا رمضان"، وذلك فى إطار جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى التوسع فى إنشاء معارض "أهلا رمضان" فى كافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، كذلك تأمين مخزون استراتيجى من كافة المنتجات والسلع الأساسية طوال الوقت، حيث تطرح الوزارة كافة السلع الأساسية ومنتجات اللحوم بأسعار مخفضة تتراوح من 25 إلى 30% وسط الإقبال الكبير على شراء المنتجات من منافذ وفروع معارض "أهلا رمضان".



معرض أهلا رمضان في أرض المطاحن بفيصل



معرض أهلا رمضان



إقبال المواطنين على معرض أهلا رمضان في فيصل



إقبال كثيف على معرض أهلا رمضان في فيصل