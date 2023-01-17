التأمين الصحى بالغربية: تشغيل لجنة هرمون النمو بصحة ثان طنطا لخدمة الأطفال 

الغربية - فريق المحافظات

أكد الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالغربية عن بدأ العمل بلجنة هرمون النمو بمقر عيادة صحة مدرسية ثاني بطنطا التابعة لفرع التأمين الصحي بالغربية، وفحص ما يقرب من 40 حالة خلال اليوم الأول، يأتي ذلك في إطار خطة الهيئة لإدخال خدمات جديدة تيسيرا على المرضى والمنتفعين بخدمات التأمين الصحي بالمحافظة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم .

وأشار إلي أن اللجنة تستقبل الحالات من مدينة طنطا والمراكز والقري والمحافظات المجاورة، وتعتبر إضافة نوعية لمنظومة الخدمات بالتأمين الصحي، من اجل تخفيف الأعباء عن المنتفعين بخدمات التأمين الصحي وعدم تحملهم مشقة السفر لمدينة المحلة .

وأكد التيسير علي المنتفعين، تجنبا لطول مدة الانتظار التي كانت تصل في بعض الأحيان لبضعة شهور بسبب إدراج الحالات على قوائم انتظار، موضحا أن اللجنة تنعقد يوم الإثنين من كل أسبوع مع تخصيص رقم لحجز اللجنة، وتضم اللجنة نخبة من الاستشاريين وأساتذة الجامعات في تخصص الغدد الصماء.



يأتي ذلك ضمن العديد من الخدمات المستحدثة بعيادات الفرع،حيث تم إعادة هيكلة اللجان الطبية التخصصية على سبيل المثال: لجان القلب والأورام وإضافة لجان جديدة لمرضي أورام الكبد، القولون التقرحي، وهرمون النمو، بالإضافة إلى إدخال تخصصات جديدة بمجموعة من عيادات الفرع من أبرزها عيادات الألم، أمراض الدم، الروماتيزم والعلاج الطبيعي، الغدد الصماء،النفسية والعصبية، جراحة الأطفال والتغذية العلاجية.

يذكر أن لجنة هرمون النمو بالمحلة الكبري استقبلت 3000 مريض منذ بداية عمل اللجنة وتقديم خدمات العلاج بالمجان لما يقرب من 1000 حالة من الأطفال الذين يعانون نقص هرمون النمو.