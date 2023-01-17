إزالة حالات تعد على أراضى زراعية وإشغالات بالحامول وسيدى سالم

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدينتا سيدي سالم والحامول بمحافظة كفر الشيخ، حملات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية، وإزالة اشغالات، ورفع الإعلانات المخالفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، إزالة التعديات على الأرض الزراعية بقرية دمرو، وجرى إزالة حالتين تعدى على الأرض الزراعية بنطاق الجمعية الزراعية بدمرو التابعة للوحدة المحلية بقرية دمرو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، إزالة سمل خرساني بقرية 83 المنصور التابعة للوحدة المحلية بالابعادية، كما تابع حملة رفع الإشغالات والباعة الجائلين المفترشين الشوارع و الأرصفة وأمام المحلات التجارية حملة إزالة الاعلانات المخالفة بشوارع المدينة.



إزالة حالة تعد بالحامول