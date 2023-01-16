5 فوائد لتناول بيضة واحدة يوميا.. تعرف عليها

كتبت آية دعبس

قال الدكتور أحمد حمدى، طبيب بيطرى، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بسوهاج، إن تناول بيضة واحدة صباحا تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية، منها:

1- الحفاظ على وزن الجسم:

يعتبر البيض المسلوق من أهم المواد التي تساعدك في عدم كسب سعرات حرارية عالية، فهو صحي ومفيد وقليل السعرات الحرارية.

2- تنشيط وظائف الكبد:

تساهم مادة "الكولين" الموجودة بالبيض المسلوق في الحفاظ على صحة الكبد، بالإضافة إلى المساهمة في تنشيطه للقيام بدوره.

3- قدرات عقلية عالية:

يساهم البيض المسلوق في تنشيط الذاكرة وتحسين نسبة التركيز، إذ أنه يؤثر على القوى العقلية، ولذلك ينصح به كوجبة فطار أساسية للأطفال.

4- تعزيز الجهاز المناعي:

يحتوي البيض على فيتامين A وD وحمض الفوليك، وهي أهم العناصر التي تساهم في تعزيز الجهاز المناعي.

5- تقوية العظام:

يساهم فيتامين D، الموجود بكثرة بالبيض المسلوق في بناء العظام، وليس ذلك فقط بل يقلل من مخاطر الإصابة بالتهابات المفاصل وغيرها من الأمراض المرتبطة بالعظام.

وفى سياق متصل، طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بيض سمان بمنفذ واحد فى شارع وزارة الزراعة بالدقى بسعر 20 جنيها للكرتونة و80 قرشًا للبيضة، ومضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابتة والمتحركة بتخفيضات تتراوح بين 25-30%، لرفع العبء عن المواطنين، وذلك من خلال منافذ الوزارة الثابتة والمتنقلة، فى إطار مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا ".