التصريح بدفن جثة شخص توفى نتيجة تعاطى كمية زائدة من المخدرات بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، بمجمع محاكم الدخيلة غرب، التصريح بدفن جثة شخص عثر عليه متوفيا أسفل كوبري الـ21 بناطق دائرة العامرية، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي لبيان سبب الوفاة، وأمرت النيابة بسرعة طلب تحريات المباحث حول نتيجة تعاطية كمية زائدة من المواد المخدرة ، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها .

كانت منطقة كوبرى الـ21 غرب محافظة الإسكندرية، شهدت العثور على جثة شخص توفي نتيجة تعاطى كمية كبيرة من المخدرات، بنطاق دائرة قسم شرطة العامرية أول، وتم نقل الجثة إلى المشرحة بالمستشفى العام واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة شخص متوفى بالطريق العام أسفل كوبرى الـ 21 بدائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم ترافقهم سيارة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة عاطل، 32 سنة، ملقاه أسفل كوبرى الـ21 مرتدى كامل ملابسه، وتبين من التحريات أن المتوفى معتاد على تعاطى المواد المخدرة وأن سبب الوفاة تعاطى جرعة زائدة من مخدر الهيروين مما أدت إلى وفاته، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة وسؤال شهود العيان حول الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات اللازمة فى الواقعة.