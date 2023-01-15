العثور على جثة عاطل تعاطى كمية زائدة من المخدرات في العامرية بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة كوبرى الـ 21 غرب محافظة الإسكندرية، العثور على جثة شخص توفي نتيجة تعاطى كمية كبيرة من المخدرات، بنطاق دائرة قسم شرطة العامرية أول، وتم نقل الجثة إلى المشرحة بالمستشفى العام واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية اول، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة شخص متوفى بالطريق العام أسفل كوبرى الـ 21 بدائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم ترافقهم سيارة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة عاطل، 32 سنة، ملقاه أسفل كوبرى الـ21 مرتدى كامل ملابسه، وتبين من التحريات أن المتوفى معتاد على تعاطى المواد المخدرة وأن سبب الوفاة تعاطى جرعة زائدة من مخدر الهيروين مما أدت إلى وفاته، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة وسؤال شهود العيان حول الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات اللازمة فى الواقعة.

وعلى صعيد آخر كد، كانت محكمة جنايات الإسكندرية، قضت برئاسة المستشار محمود باشا رزق رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عادل عبد الفتاح على والمستشار أحمد حسن حسين والمستشار حسين محمد فؤاد، بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم "إ.إ.خ " وتغريمه 50 ألف جنيه مما أسند إليه فى التهمة الأولى وحبسه شهر مع الشغل وتغريمه خمسائة جنيه فى التهمة الثانى ومصادرة جوهر الحشيش والسلاح الأبيض المضبوطين، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، بأن التحريات السرية دلت على اتجار المتهم "إ.ا.خ" سائق، فى المواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى أثر ذلك تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه ونفاذا له تلقى ضباط القسم اتصالا هاتفيا من أحد المصادر السرية مفاده مزاولة المتهم بمزاولة نشاطه الإجرامى فانتقلت قوة أمنية، وتم ضبطه أثناء تواجده بمحل البلاغ وفى يده كيس وبفضة عثر بداخله على عدد 10 قطع لمخدر الحشيش، وبتفتيش المتهم عثر على هاتف محمول ومبلغ مالى، وكذلك سلاح أبيض سكين وميزان رقمى بهما اثار احتراق لمخدر الحشيش وتحرر المحضر رقم 27303 لسنة 2022 جنايات الرمل ثان؛ وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهم.