194 ألفا و852 طالبا بسادسة ابتدائى فى الجيزة تقدموا لامتحانات اليوم بنسبة حضور 97%

كتبت - مرام محمد

تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأحد، غرفة العمليات بديوان عام المديرية؛ للاطمئنان على سير امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022/ 2023 للصف الأول الثانوى العام فى يومهم الأول بمادتى اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، وذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، وسحر مصطفى مدير شئون الطلبة والامتحانات. وقال وكيل الوزارة، أن إجمالى عدد طلاب الصف الأول الثانوى المتقدمين لامتحانات اليوم بلغ 73964 طالبا وطالبة بنسبة حضور 99%، مضيفا أن طلاب الصف السادس الابتدائى تقدموا اليوم لأداء امتحانهم الأول فى مادة اللغة العربية بإجمالى 194852 طالبا وطالبة بنسبة حضور 97%، كما بلغ إجمالى عدد طلاب الصف الثانى الإعدادى المتقدمين لأداء امتحان مادتى الجبر والإحصاء واللغة الانجليزية اليوم 167692 طالبا وطالبة بنسبة حضور 96.6%.

وشدد وكيل الوزارة، على عدم دخول الطلاب اللجان بأجهزة إلكترونية مثل الهواتف المحمولة والسماعات، فضلا عن تذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التى قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير العملية الإمتحانية وإبلاغ غرفة العمليات بديوان المديرية للمتابعة، والتواصل المستمر مع مديرى الإدارات لحل أى مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.

وبحسب جداول الامتحانات التى أعلنتها مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يؤدى طلاب الصف السادس الإبتدائى اليوم الأحد 15/1/2023 امتحان مادة اللغة العربية، والإثنين 16/1/2023 امتحان مادة الرياضيات، والثلاثاء 17/1/2023 امتحان مادتى اللغة الأجنبية والعلوم، والأربعاء 18/1/2023 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام (عربى – لغات)، اليوم الأحد 15/1/2023، امتحان مادتى اللغة العربية، واللغة الأجنبية الثانية، والثلاثاء 17/1/2023، امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا، والسبت 21/1/2023، امتحان مادتى التاريخ والأحياء، والإثنين 23/1/2023، امتحان مادتى الرياضيات والفلسفة، والأربعاء 25/1/2023، امتحان مادتى اللغة الأجنبية الأولى، والفيزياء.