المشدد 3 سنوات لأمين مخزن بمستشفى فى سوهاج لاختلاسه 530 ألف جنيه

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ا.ف.ه" أمين مخزن بمستشفى جزيرة شندويل بالسجن المشدد المشدد 3 سنوات وألزمته برد المبلغ المختلس والمستولى عليه وقدره 530 ألف جنيه، وتغريمه مبلغ مساوى له، وعزله من الوظيفة، بعد اتهامه باختلاس أجهزة طبية بدائرة مركز جزيرة شندويل.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى إبراهيم بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2015 بدائرة مركز جزيرة شندويل حيث اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه بصفته موظفا أمين مخزن بمستشفى جزيرة شندويل اختلس الأجهزة الطبية والمنقولات من داخل المستشفى وقيمتها 475 ألف جنيه والمملوكة لجهة عمله والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع، كما استولى بدون وجه حق على الأجهزة الطبية والمهمات وقيمة الأشجار المقطوعة من حديقة المستشفى والبالغ قيمتها 64 ألف جنيه والمملوكة لمستشفى جزيرة شندويل بأن استولى عليها من غرف حفظها فى غفلة من كانت فى عهدته، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، قد قضت بمعاقبة المتهم "و.م.س" بالسجن 10 سنوات وإلزامه برد قيمة الأسلاك التى تم إتلافها وقدرها 14 ألف جنيه، كما عاقبته بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لتعاطيه المخدرات ووضعه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد اتهامه بإتلاف خط الكهرباء المملوك لشركة مصر العليا بدائرة مركز جزيرة شندويل.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جزيرة شندويل عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه تسبب فى إتلاف خط من خطوط الكهرباء وذلك بقطعه الأسلاك الكهربائية المملوكة لشركة مصر العليا، كما استعرض القوة والعنف مع المجنى عليهما "ر.ا" و"س.ع" بقصد ترويعهما وتخويفهما وفرض سطوته عليهما وتعريض حياتهما للخطر، كما تم ضبط حشيش بحوزته التعاطى.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها على المتهم.