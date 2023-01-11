جنايات الجيزة تعاقب شخصا بالسجن 3 سنوات لاتهامه بالاختلاس والتزوير

أحمد إسماعيل

عاقبت الدائرة 10 جنايات الجيزة برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف محمد محمود شخص "محامى بشركة خاصة" بالسجن 3 سنوات لاتهامه ب الاختلاس والتزوير .

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد حامد فريد و حسين محمود فخرى وأسامة الأمير تادرس وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وصلاح محمد السيد.

أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهم "محامى بشركة خاصة" في القضية رقم 8364 لسنة 2020 جنايات العجوزة المقيدة برقم 4437 لسنة 2020 كلى شمال الجيزة الكلية برقم 29 لسنة 2022 جنايات أموال عامة، لانه في الفترة من 2013 حتى 2019 بدائرة قسم شرطة العجوزة بصفته عاملا بإحدى شركات المساهمة اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغ 711 الف جنيه والمسلم إليه بسبب وظيفته لسداد رسوم الدعاوى المقامة من الشركة جهة عمله فاحتبسه لنفسه بنية تملكه.

ثانيا وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة وأخر مجهول في التزوير في محررات رسمية، وهى الصور الكربونية لقسائم تحصيل الرسوم القضائية وذلك كان بطريق الإضافة بأن أتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بالمبالغ المالية المراد اثباتها بها بالزيادة عن المستحق فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

ثالثا استعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها، بأن قدمها للشركة جهة عمله محتجا بما دون بها زورا، ولإعمال أثرها في ستر اختلاسه للمبالغ محل الاتهام الأول.