استمرار رفع مياه الأمطار بقرى ومدن كفر الشيخ واستقرار حالة الطقس.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

استقرت حالة الطقس نسبيا، اليوم الاحد، بمدن و قرى محافظة كفر الشيخ، ومازالت أعمال رفع مياه الأمطار مستمرة لليوم الثاني على التوالي، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استكمال رفع مياه الأمطار من قرى ومدن المحافظة، مكلفاً اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، متابعة الأعمال التي تجري على الأرض، لاستكمال رفع مياه الأمطار وحملات النظافة اليومية، ومتابعة رؤساء المدن والوحدات القروية، ومدهم بالمعدات اللازمة لرفع مياه الأمطار.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، برغم عدم تعرض عدد من مدن وقرى المحافظة لهطول أمطار ،اليوم الأحد، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار المتبقية بجميع مدن وقرى المحافظة ، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

‏وتابع السيد عبدالستار، رئيس مدينة دسوق، وعصام القصيف، رئيس مدينة الحمول، ووائل فرج، رئيس مدينة البرلس، وشريف هيكل، رئيس مدينة سيدي سالم، وفادي شميس، رئيس مدينة قلين، وايمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وياسر خاش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وعلي سلامه، رئيس مدينة مسير، وأحمد عيسى، القائم بأعمال مركز ومدينة بلطيم، وهيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

‏وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار في حالة سقوطها، كما شددّ محافظ كفر الشيخ، على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.