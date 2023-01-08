استمرار الحملات على الأسواق بمدن وقرى كفر الشيخ وتحرير محاضر للمخالفين

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدن وعدد من قرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، استمرار الحملات التموينية على الأسواق، على جميع المنافذ التموينية والأسواق والمحال التجارية، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة السلع الغذائية والتأكد من مدى صلاحيتها وتوافرها وضبط الأسعار، ووضع الأسعار في أماكن معلنة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

شهدت أسواق مركز ومدينة بيلا، حملات على الأسواق والمحلات التجارية، بإشراف جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، ورئاسة رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع لجان التموين والصحة والطب البيطري، لضبط الأسعار ومتابعة ومراقبة الأسواق، وتمكنت الحملات من تحرير 6 محاضر، حيث جاءت المخالفات بين عدم إعلان تسعيرة وعدم وجود شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وقاد السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة تموينية على الأسواق والمحال التجارية، ومحال بيع الاسماك المملحة، وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر متنوعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتابع شريف أحمد هيكل رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية على المحال التجارية وبيع الفسيخ، ومحال الجزارة، بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري و إدارة التموين والإدارة الصحية بسيدى سالم وذلك لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر متنوعة، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشرف وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال الحملة التموينية على المخابز والمجازر والمحال التجارية، وأسفرت عن تحرير 4 محاضر، لعدم الإعلان عن الاسعار، مؤكدا على التأكيد بإلزام التجار بتوفير السلع بجودة عالية وسعر مناسب.