حصاد الوزارات.. الحكومة تنفى إلغاء الصف السادس الابتدائى فى العام الدراسى القادم

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التعليم: فتح باب التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023
الحكومة تنفى إلغاء الصف السادس الابتدائى اعتبارا من العام الدراسى القادم
الإسكان: إجراء القرعة لوحدات سكنية بديلة لمستحقيها من سكان جزيرة الوراق
الإسكان: بدء التسجيل بالطرح الجديد لوحدات سكن ودار مصر وجنة يوم الأحد
تنبيهات "التعليم" خلال عقد امتحانات الصفين الأول والثانى للفصل الدراسى الأول
مواعيد قطارات السكة الحديد فى الوجهين البحرى والقبلى
"الأوقاف" تفتتح اليوم 20 مسجدا فى المحافظات
الأوقاف: "السلام النفسى والمجتمعى والدولى".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة
وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج في قلب عملية التنمية
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