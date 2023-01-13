اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. الحكومة تنفى إلغاء الصف السادس الابتدائى فى العام الدراسى القادم

الجمعة، 13 يناير 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. الحكومة تنفى إلغاء الصف السادس الابتدائى فى العام الدراسى القادم وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

التعليم: فتح باب التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023
 
الحكومة تنفى إلغاء الصف السادس الابتدائى اعتبارا من العام الدراسى القادم
 
الإسكان: إجراء القرعة لوحدات سكنية بديلة لمستحقيها من سكان جزيرة الوراق
 
الإسكان: بدء التسجيل بالطرح الجديد لوحدات سكن ودار مصر وجنة يوم الأحد
 
تنبيهات "التعليم" خلال عقد امتحانات الصفين الأول والثانى للفصل الدراسى الأول
 
مواعيد قطارات السكة الحديد فى الوجهين البحرى والقبلى
 

 


حصاد الوزارات

الاوقاف

خطبه الجمعه

التضامن

الاسكان

الوحدات السكنيه



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