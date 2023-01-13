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"الأوقاف" تفتتح اليوم 20 مسجدا فى المحافظات

الجمعة، 13 يناير 2023 03:30 ص
"الأوقاف" تفتتح اليوم 20 مسجدا فى المحافظات وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة 20 مسجدًا فى عدد من المحافظات، من بينها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 541 مسجدًا، منها 443 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و98 مسجدًا صيانة.
 
والمساجد المقرر افتتاحها اليوم هى:

أولًا.. مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف الوادي الجديد 
1. الشوادي - الفرافرة
 
مديرية أوقاف الدقهلية
2. الربعمائة - ميت طريف - دكرنس
 
مديرية أوقاف بني سويف
3. القليعة – قرية تلت - الفشن
 
مديرية أوقاف الفيوم
4. العتيق – قرية الكعابي - سنورس
5. الرحمن الجالي- عزبة سالم جاد- الشواشنة
6. الرحمن – قرية العزب – مركز الفيوم جنوب
7. محمد حسن السيد- طامية 
 
مديرية أوقاف المنيا
8. عمر بن الخطاب – عزبة زكي الجرنوس – بني مزار
 
مديرية أوقاف البحيرة
9. عبد اللاه – بطورس – أبو حمص ثان
10. سامي الركيب – طيبة - الدلنجات
 
مديرية أوقاف سوهاج
11. آل عارف – عنيبس – جهينة 
12. الرحمن – العاقولة – قرية السلام – جنوب دار السلام
 
مديرية أوقاف الغربية
13.عبد الرازق- صالحجر - بسيون
 
مديرية أوقاف كفر الشيخ
14. النور – قرية البنائين - بلطيم

ثانيًا.. مساجد الصيانة

مديرية أوقاف الوادي الجديد
1. السيدة زينب – مدينة الخارجة – حي المحافظة القديم 
 
مديرية أوقاف السويس
2. زيد بن حارثة – العبور – حي الأربعين
 
مديرية أوقاف المنيا
3. علي محمود – معصرة سمالوط- شرق
 
مديرية أوقاف الشرقية
4. النور – كفر عبد الله عزيزة - منيا القمح
5. الحضري – كفر الصعيدي – منيا القمح
6. الأربعين – ميت بشار

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