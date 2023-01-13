"الأوقاف" تفتتح اليوم 20 مسجدا فى المحافظات

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة 20 مسجدًا فى عدد من المحافظات، من بينها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 541 مسجدًا، منها 443 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و98 مسجدًا صيانة.
والمساجد المقرر افتتاحها اليوم هى:
أولًا.. مساجد الإحلال والتجديدمديرية أوقاف الوادي الجديد
1. الشوادي - الفرافرة
مديرية أوقاف الدقهلية
2. الربعمائة - ميت طريف - دكرنس
مديرية أوقاف بني سويف
3. القليعة – قرية تلت - الفشن
مديرية أوقاف الفيوم
4. العتيق – قرية الكعابي - سنورس
5. الرحمن الجالي- عزبة سالم جاد- الشواشنة
6. الرحمن – قرية العزب – مركز الفيوم جنوب
7. محمد حسن السيد- طامية
مديرية أوقاف المنيا
8. عمر بن الخطاب – عزبة زكي الجرنوس – بني مزار
مديرية أوقاف البحيرة
9. عبد اللاه – بطورس – أبو حمص ثان
10. سامي الركيب – طيبة - الدلنجات
مديرية أوقاف سوهاج
11. آل عارف – عنيبس – جهينة
12. الرحمن – العاقولة – قرية السلام – جنوب دار السلام
مديرية أوقاف الغربية
13.عبد الرازق- صالحجر - بسيون
مديرية أوقاف كفر الشيخ
14. النور – قرية البنائين - بلطيم
ثانيًا.. مساجد الصيانةمديرية أوقاف الوادي الجديد
1. السيدة زينب – مدينة الخارجة – حي المحافظة القديم
مديرية أوقاف السويس
2. زيد بن حارثة – العبور – حي الأربعين
مديرية أوقاف المنيا
3. علي محمود – معصرة سمالوط- شرق
مديرية أوقاف الشرقية
4. النور – كفر عبد الله عزيزة - منيا القمح
5. الحضري – كفر الصعيدي – منيا القمح
6. الأربعين – ميت بشار
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