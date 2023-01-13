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الإسكان: إجراء القرعة لوحدات سكنية بديلة لمستحقيها من سكان جزيرة الوراق

الجمعة، 13 يناير 2023 11:19 ص
الإسكان: إجراء القرعة لوحدات سكنية بديلة لمستحقيها من سكان جزيرة الوراق تسليم أوراق الوحدات السكنية لسكان جزيرة الوراق
كتب أحمد حسن

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قال المهندس أسامة شوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، إنه تم مساء أمس، إجراء القرعة العلنية لـ10 وحدة سكنية بديلة بمنطقة مطار إمبابة، لسكان جزيرة الوراق، الذين اختاروا وحدات سكنية بديلة، وتم تسليم المستحقين خطابات التخصيص، موضحًا بها رقم العمارة ورقم الوحدة.
 
وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، أنه جار تنفيذ عدد من الأبراج السكنية (الإسكان البديل) بمدينة الوراق الجديدة، لمن يرغب من السكان فى العودة إلى الجزيرة بعد تطويرها، بجانب تنفيذ مختلف الأعمال لتطوير جزيرة الوراق، وإنشاء مجتمع عمرانى حضارى حديث بها، من أجل الارتقاء بالمستوى العمرانى للجزيرة، وإظهارها بالشكل الحضارى اللائق بها.
 
تجدر الإشارة إلى أن مدينة الوراق الجديدة، هى إحدى مدن الجيل الرابع التى يتم تنفيذها، وذلك فى إطار جهود وزارة الإسكان لتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، والتي تتمثل أهم أهدافه فى مضاعفة المعمور من 7 % إلى 14%.
 
تسليم الوحدات لسكان الوراق الجديدة
تسليم الوحدات لسكان الوراق الجديدة

 


الوراق الجديدة

قرعة السكن البديل

منطقة مطار امبابة

سكان جزيرة الوراق

الاسكان



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