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تنبيهات "التعليم" خلال عقد امتحانات الصفين الأول والثانى للفصل الدراسى الأول

الجمعة، 13 يناير 2023 07:00 ص
تنبيهات "التعليم" خلال عقد امتحانات الصفين الأول والثانى للفصل الدراسى الأول وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تنبيهات وتعليمات لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول، موضحة أنه يمنع وضع أى برنامج أو ملف أو تهكير التابلت أو تغيير برامج التابلت مع ضرورة تحديث التابلت ومنصة الامتحان تكون  v1.6.9.

وشددت على عدم فتح الكتب الدراسية الإلكترونية على التابلت أو فتح نوافذ أو استخدام أى برامج وقت الامتحان وسوف تتسلم ورقة مفاهيم لكل مادة وعدم تغيير التابلت إلى الشاشة السوداء أو إلغاء شريط المهام أسفل شاشة التابلت الخاص بالتنقل، وشحن بطارية التابلت وزيادة زمن توقف الشاشة إلى الحد الأقصى وكتابة كود الامتحان المسلم للطالب بطريقة سليمة وكذلك الباسورد.

وشددت على عدم تقسيم الشاشة على المنصة لتجنب غلق الامتحان، مما يترتب عليه الخروج من المنصة، كنا وجهت بأنه بعد الانتهاء من الإجابة عن الأسئلة يضغط الطالب على إنهاء، مع عدم الخروج من اللجنة أو من المدرسة حتى يتم التأكد من تسليم الامتحان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام ستعقد بداية من الأسبوع المقبل 14 يناير الجارى، مضيفة أنها ستعقد إلكترونيا باستخدام أجهزة التابلت وورقيا بالنسبة للأسئلة المقالية.

وأوضحت الوزارة أنه تم غلق تعديل بيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام من خلال الاستمارة الإلكترونية، موضحة أنه فى حالة اكتشاف حالات فردية لتعديلات فى بيانات الطلاب بعد غلق التطبيق الالكتروني يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو اختبار الطالب ورقيا فى المواد التى تترتب عليها هذه التعديلات بعد تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة وموافاة الوزارة بهذه الحالات وصور من محاضر إثبات الحالة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسببين عن هذه الأخطاء بالمدارس بسبب عدم انتهائهم من التعديلات اللازمة فى المواعيد المحددة سابقا.


التربية والتعليم

امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

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