القبض على المتهمين بمضايقة سائح بالمنطقة الأثرية فى الهرم

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو، عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام صاحب الحساب "يحمل جنسية إحدى الدول" بزيارة المنطقة الأثرية بالهرم، وقيام شخصين بمقابلته بالقرب من أحد الفنادق، وقيامهما بالإلحاح عليه لعمل جولة سياحية داخل المنطقة الأثرية بالهرم مقابل مبالغ مالية، إلا أنه رفض ذلك، وقام بتصوير واقعة الإلحاح بالهاتف الخاص به ونشرها على حسابه الشخصى.

بالفحص وبالاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين - مقيمان بمحافظة الجيزة)، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة منذ قرابة عامين، وأنهما لم يتعمدا مضايقة السائح المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .