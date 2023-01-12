وفر 30% من قيمة فاتورة الكهرباء شهريا باتباع هذه الخطوات

يستطيع المواطن توفير أكثر من 30% من قيمة فاتورة استهﻻك الكهرباء الشهرية الخاصة به إذا حرص على الحفاظ على الطاقة وعدم إهدرها واتباع إجراءات ترشيد الاستهلاك خاصة فى ظل انخفاض درجات الحرارة التى تجعل مكيف الهواء لا حاجة له أجهزة أخرى كثير كثيفة الاستهلاك إذا استهلكت بطريقة خاطئة، ويمكن للمواطن خفض استهلاكه لهذه الأجهزة إذا اتبع هذه الإرشادات:

1- سخان المياه: عدم ترك فيشة السخان فى الكهرباء فى حالة عدم استخدامه، لانه يستهلك الكهرباء بعد أن تبرد المياه ويعاود تسخنيها مرة أخرى تلقائيا، ومن الأفضل أن يتم وضع الفيشة قبل ربع ساعة من الاستخدام وفصلها بعد الانتهاء.

2- المكواة: يفضل تجميع الملابس وكيها مرة واحدة يوميا لخفض الاستهلاك.

3- الثلاجة: تستهلك الثلاجة والديب فريزر كهرباء عالية عند تكرار فتح الباب وعدم تنظيم الأطعمة داخلها وترك فراغات بينها، ويفضل عدم فتح الباب كثيرا ووضع الجهاز بعيدًا عن البوتجاز بفارق 2 بوصة بعيدًا عن الحوائط لضمان التهوية الجيدة.

4- غلاية المياه" الكاتيل" : من الأكثر الجهزة استهلاكًا للكهرباء وله أضرار بالغة على الشبكة القومية للكهرباء ويتسبب فى رفع قيمة فواتير الاستهلاك الشهرية بشكل كبير.

5- الاعتماد على مكيف الهواء على وضع "ساخن" بدلا من الدفاية الكهربائية لتوفير استهلاك الكهرباء وبالتالى تجنب ارتفاع قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية.

وكان مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أنه تم تخصيص مساحة 26 ألف كيلو متر مربع بغرب أسوان وغرب سواهج ﻹقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة من الشمس والرياح بقدرات تصل إلى 130 ألف ميجا وات بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن هذه القدرات سيتم استغلالها فى انتاج الهيدروجين اﻷخضر.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة 26 ألف كيلو متر مربع التى تم تخصيصها عبارة عن16 ألف كيلو متر مربع فى غرب أسوان ﻹنشاء محطات توليد الكهرباء من الشمس والرياح، موضحًا أنه تم اﻻستعانة بخبراء عالميين لتحديد المناطق التى تتمتع بأعلى سرعة رياح بمنطقة غرب أسوان ﻹنشاء محطات رياح بهذه المنطقة ﻷول مرة بمحافظة أسوان.

وأشار المصدر إلى أنه تم تخصيص مساحة 10 آلاف ميجا وات بمنطقة غرب سوهاج ﻹنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح، مشيرًا إلى أن فوائد مشروعات الطاقة المتجددة لا تقتصر فقط على توليد الكهرباء ولكنها تعود بالنفع المباشر على المواطن من خلال توفير فرص عمل والنهضة اﻻقتصادية والجتماعية التى تشهدها المناطق المحيطة بأى مشروع من مشروعات الطاقة المتجددة.

وتابع المصدر، أن مشروعات الطاقة المتجددة سواء الشمسية والرياح لتوليد الكهرباء فى مصر لن تتأثر بأزمة الدولار العالمية، موكدا أن المستثمرين فى ها المجال يضعوا التكلفة اﻻستثمارية للمشروعات بالدولار وليس بالعملة المحلية خاصة وأنه مهما ارتفعت تكلفة استيراد مكونات محطات الطاقة المتجددة من شمس أو رياح ستكون الأقل تكلفة خلال السنوات المقبلة مقارنة بمحطات توليد الكهرباء التقليدية التى تعتمد على الوقود.

أوضح المصدر أن التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة سواء الشمس أو الرياح ستكون على رأس أولويات الوزارة خلال العام الجديد، موضحا أن هذه المشروعات سيتم تسخيرها لاستخراج الهيدروجين الأخضر وتصديره للخارج علاوة على تحويل مصر لمحور عالمى للطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائى مع دول العالم وتوفير العملة الصعبة للدولة وفرص عمل تتخطى الـ15 ألف فرصة عمل وهو ما يساهم فى تنمية اﻷقتصاد المصرى.