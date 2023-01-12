تعرف على أسباب آلام الكتف وطرق العلاج

كتبت نهير عبد النبى

هناك العديد من الأسباب المحتملة لألم الكتف، حيث إن الكتف عبارة عن مفصل كبير يتكون من العظام والأنسجة الضامة والعضلات والأعصاب، وقد يتعرض أى منها للإصابة أو يكون عرضة لتأثيرات الشيخوخة.

وحسب ما ذكره موقع bodyworksmed يمكن أن يتسبب التلف العرضى الناجم عن الإصابات أو الحوادث الرياضية فى حدوث ألم حاد، حيث تتحرك العظام خارج مكانها فى مفصل الكتف أو تمتد الأوتار والأربطة كثيرًا، وتتطور الظروف التنكسية ببطء بمرور الوقت بعد تعرض المفصل لسنوات.

أسباب آلام الكتف

هناك العديد من الحالات التى يمكن أن تسبب ألم الكتف، وبعضها أكثر شيوعًا من البعض الآخر، وتشمل أنواع مشاكل الكتف التي يتم علاجها ما يلي:

- التهاب كيسى

- هشاشة العظام

- التهاب الأوتار

- إصابة الكفة المدورة

- كتف متجمدة

- شد العضلات

- خلع جزئي (خلع جزئي)

- تمزق الغضروف

وعادة ما يكون ألم الكتف المزمن ناتجًا عن حالات مثل التهاب المفاصل التى تسبب تلف البطانات الواقية فى نهايات عظامك بدون حماية، ويمكن أن تحتك العظام فى كتفك ببعضها، ما يؤدى إلى احتكاك يؤدى إلى التهاب المفاصل والألم المزمن.

ما هى العلاجات المتوفرة لألم الكتف؟



يمكنك تخفيف آلام كتفك فى المنزل عن طريق:

- أرح كتفك

- تجنب النشاط الذى يسبب مشكلة

- ممارسة بعض التمارين الخفيفة

- وضع كمادات حرارية على كتفك المصابة

- يمكن للحركة اللطيفة أن تخفف من ألمك، لكن احرص على عدم المبالغة فى ذلك وزيادة الألم سوءًا.





اعتمادًا على سبب الإصابة وشدتها قد يوصى الطبيب بعلاجات مثل..

- حقن المفاصل لتسكين الآلام

- حقن حمض الهيالورونيك

- حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية

- تمارين إعادة التأهيل

- علاج الأنسجة الرخوة