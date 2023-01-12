إجراء 641 مناظرة تشخيص عن بعد بوحدات البحر الأحمر خلال الربع الأخير من 2022

من جانبه قال الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزاره الصحة بالبحر الأحمر، عن إجراء عدد 641 مناظرة تشخيص عن بعد بوحدات التشخيص عن بعد بمحافظة البحر الأحمر خلال الربع الأخير من عام 2022، وذلك تحت إشراف الدكتور عمرو عادل عبد العال منسق التشخيص عن بعد بالمحافظة ومدير إدارة المستشفيات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة على الدور الذي تلعبه وحدات التشخيص عن بعد بالمحافظة والبالغ عددها 7 وحدات تشخيص عن بعد في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالتعاون مع الجامعات المصرية من خلال الوصول إلى أفضل تشخيص وخدمة علاجية للمرضى في جميع التخصصات.

كذلك تقديم خدمات التعليم الطبي المستمر لرفع كفاءة العناصر الطبية من مقدمي الخدمات الصحية وأيضا مستوى الأداء الطبي بمستشفيات ووحدات البحر الأحمر بما يحقق رضا المواطنين وحرصا على سلامتهم.