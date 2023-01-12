ميناء سفاجا البحرى يستقبل السفينة "GLORIA . A" المحملة بـ 63 ألف طن قمح روسى

البحر الأحمر - عماد عرفة

السفينة GLORIA . A المحملة بـ 63 ألف طن روسى، لحساب هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث قامت الجهات المعنية بالميناء باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وتفريغها . استقبل ميناء سفاجا البحري، اليوم الخميس،

من جانب آخر أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 79 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 759 شاحنة و 58 سيارة.

وشملت حركة الواردات 66 ألف طن بضائع، و298 شاحنة و 40 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع ، 461 شاحنة و 18 سيارات، كما تغادر الميناء السفينتين بوسيدون اكسبريس و الحرية2 ، فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهى بوسيدون اكسبريس ،دليلة والحرية 2 وغادرت السفينتين دليلة والحرية .

بينما تم تداول 1600 طن بضائع عامة ومتنوعة 175 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بموانيها.