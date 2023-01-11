نسيب الملك تشارلز.. من هو قسطنطين الثانى آخر ملوك اليونان؟

وكالات

توفي قسطنطين الثاني، الملك السابق والأخير لليونان، في مستشفى خاص في أثينا، حسب ما أعلن أطباؤه عن عمر 82 عاما، وهو نسيب للملك تشارلز الثالث لجهة أبيه وعراب الأمير ويليام.

أكد العاملون في مستشفى هيغيا الخاص في أثينا أن قسطنطين قد توفي بعد العلاج في وحدة العناية المركزة.

وعندما اعتلى العرش بصفته قسطنطين الثاني عن عمر يناهز 23 عامًا في عام 1964، كان الملك الشاب، الذي كان قد حقق المجد بالفعل باعتباره حائزًا على الميدالية الذهبية الأولمبية في الإبحار، يتمتع بشعبية كبيرة.

وبحلول العام التالي، أهدر الكثير من هذا الدعم بمشاركته النشطة في المكائد التي أسقطت حكومة اتحاد الوسط المنتخبة شعبياً برئاسة رئيس الوزراء جورج باباندريو.

ولد قسطنطين في 2 يونيو 1940 في أثينا، للأمير بول، الأخ الأصغر للملك جورج الثاني ووريث العرش المفترض، والأميرة فيديريكا من هانوفر شقيقته الكبرى صوفيا هي زوجة الملك السابق خوان كارلوس الأول ملك إسبانيا.

هذه الحادثة، التي لا تزال تُعرف على نطاق واسع في اليونان باسم "الردة"، أو الانشقاق عن الحزب الحاكم للعديد من المشرعين، زعزعت استقرار النظام الدستوري وأدت في عام 1967 إلى انقلاب عسكري. في النهاية اشتبك قسطنطين مع الحكام العسكريين وأجبر على النفي. وألغت الديكتاتورية النظام الملكي في عام 1973 بينما حطم استفتاء بعد استعادة الديمقراطية في عام 1974 أي آمال كانت لدى قسطنطين للحكم مرة أخرى.

في العقود التالية تم تقليص حضور قسطنطين الثاني إلى زيارات عابرة لليونان فقط أثارت عاصفة سياسية وإعلامية في كل مرة، وتمكن في سنواته الأخيرة من الاستقرار مرة أخرى في وطنه.

تلقى قسطنطين تعليمه في مدرسة داخلية ثم حضر جميع الأكاديميات العسكرية الثلاث بالإضافة إلى فصول كلية الحقوق في أثينا استعدادًا لدوره المستقبلي. كما شارك في رياضات مختلفة، منها الإبحار والكاراتيه، حيث كان يحمل الحزام الأسود.

في 1967 فر قسطنطين الثاني مع عائلته إلى روما، ولم يكن يعرف حينها أنه لن يعود أبدا لوطنه كملك حاكم.