وفاة قسطنطين الثانى آخر ملوك اليونان عن 82 عاما

وكالات

أعلن في أثينا، عن وفاة ملك اليونان السابق قسطنطين الثاني الذي حكم البلاد قبل إلغاء النظام الملكي عام 1974، وفق ما أعلنت محطة "إرت" التلفزيونية اليونانية العامة.

وأفادت المحطة أنّ الملك السابق، البالغ من العمر 82 عاما وهو نسيب للملك تشارلز الثالث لجهة أبيه وعرّاب الأمير وليام "توفي بسبب سكتة دماغية".

وحسب موقع سكاى نيوز، تم نقله إلى المستشفى في العاصمة أثينا الأسبوع الماضي بسبب مشكلات في الجهاز التنفسي.

وكان قسطنطين الثاني ولد في 2 يونيو 1940 في أثينا، وهو آخر ملوك اليونان (1964-1974) من سلالة غلوكسبيرج، وهو ابن الملك بول الأول وفريدريكا من هانوفر، وآخر ملك أرثوذكسي حكما، باعتباره سليل الملك الدنماركي كريستيان التاسع، كما يحمل لقب أمير الدنمارك.

الجدير بالذكر أنه أجري في اليونان، عام 1973، استفتاء، ألغي بموجبه النظام الملكي وأعلنت الجمهورية، ثم أجري استفتاء آخر في ديسمبر 1974، أكد إرادة الشعب في عدم إعادة النظام الملكي.