محافظ أسيوط يستقبل نائب وزير المالية بالديوان العام خلال زيارته للمحافظة

أسيوط -هيثم البدرى

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الاربعاء،الدكتور ايهاب أبو عيش نائب وزير المالية خلال زيارته للمحافظة لافتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى المديرية المالية لمحافظة أسيوط والتي تمت بدعم ورعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير أنماط العمل الحكومي وفي إطار خطة وزارة المالية لتطوير مباني المديريات المالية لتنمية ،وتحسين بيئة العمل الحكومي في مصر.

جاء ذلك بحضور طارق البسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية والدكتور أحمد هريدي رئس الإدارة المركزية للمديريات المالية وخالد عبداللطيف عبدالحليم وأحمد مصطفى عبدالرحمن عضوا المكتب الفني لرئيس القطاع واللواء ،صلاح باهي نائب رئيس الجهاز المركزي للتعمير واللواء عمرو رشدى ،رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والدكتور أحمد شريت مدير المديرية المالية بأسيوط ومديري عموم المديرية والمحاسب أحمد صبحي مدير إدارة الحسابات بالمحافظة والعاملين بديوان عام المديرية المالية ومسئولي جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.

حيث رحب المحافظ بنائب وزير المالية معربًا عن سعادته بتواجده بمحافظة أسيوط عاصمة الصعيد لافتتاح المديرية المالية بعد تجديدها مثنيًا على التعاون بين المحافظة ووزارة المالية في تنفيذ كبرى المشروعات القومية والمتابعته المستمرة لمشروعات التعاون وتقديم كافة أوجه الدعم للمحافظة.

من جانبه وجه نائب وزير المالية الشكر لمحافظ أسيوط على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة مشيدًا بما تم انجازه من مشروعات علي أرض المحافظة بما يتماشى مع المشروعات التنموية الجديدة بكافة محافظات الجمهورية سواء مدن جديدة ومحاور وطرق تنموية ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



محافظ أسيوط يستقبل نائب وزير المالية (2)



محافظ أسيوط يستقبل نائب وزير المالية (1)



محافظ أسيوط يستقبل نائب وزير المالية (5)



محافظ أسيوط يستقبل نائب وزير المالية (6)



محافظ أسيوط يستقبل نائب وزير المالية (7)



محافظ أسيوط يستقبل نائب وزير المالية (4)