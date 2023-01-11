محافظ أسيوط يقدم العزاء فى وفاة البابا بندكتوس السادس عشر

أسيوط - فريق المحافظات

قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، واجب العزاء للأنبا كيرلس وليم والأنبا دانيال في وفاة البابا بندكتوس السادس عشر الفخرى للكنيسة الكاثوليكية الذي انتقل إلى الأمجاد السماوية منذ أيام معبرًا عن خالص تعازيه لهم ولشعب الكنيسة داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

كان في استقباله بمطرانية أسيوط للاقباط الكاثوليك بحي شرق الأنبا كيرلس وليم المطران الشرفي للكنيسة، والأنبا دانيال مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط، وبحضور الأنبا يوأنس اسقف إيبارشية أسيوط للأقباط الارثوذوكس، والنائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب، والأب عاموس بسطا وعدد من قساوسة وآباء كنائس وايبارشيات أسيوط وبعض القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقال محافظ أسيوط، إن مصر ستظل نموذجًا فريدًا للسلام والمحبة والمواطنة ورمزًا للوحدة والاستقرار والنسيج الوطني الواحد لافتًا إلى روح المحبة والمودة والتسامح التي تؤلف بين قلوب المصريين جميعًا داعيًا المولى العلى القدير أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء مشيدًا بدور الكنيسة الكاثوليكية ومشاركتها المجتمعية في دعم مشروعات التنمية والمبادرات الرئاسية والتنموية بالمحافظة.

ووجه الأنبا كيرلس وليم خالص شكره وتقديره لمحافظ أسيوط وجميع القيادات لمشاركتها عزائها في مصابها الجلل وتقديم واجب العزاء في وفاة البابا بندكتوس السادس عشر الفخري للكنيسة الكاثوليكية مشيدًا بقوة العلاقات بين أبناء الشعب المصري وإلتفافه خلف قائد مسيرة التنمية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستكمال مسيرة التنمية في البلاد ومواجهة كافة التحديات في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم.