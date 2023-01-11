إصابة عدة أشخاص فى عملية طعن بباريس والشرطة تقبض على الجانى

كتب سمير حسنى

أفادت وسائل إعلام فرنسية، قبل قليل، بإصابة عدة أشخاص بجروح في عملية طعن بباريس، وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، أن الشخص الذى يقف خلف الهجوم في باريس تم القبض عليه من قبل قوات الشرطة.

فى سياق مختلف، أكد خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، أن النقابات العمالية الفرنسية تعلن عن تظاهرة كبيرة فى الـ19 من الشهر الجاري اعتراضًا على مشروع قانون التقاعد.

أضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، أن الحكومة الفرنسية حاولت شرح القانون، مؤكدة أنه للصالح العام، وأنه سيطبق على مراحل، وسيبدأ العمل به اعتبارًا من سبتمبر المقبل لتقليل الخسائر الخاصة بالموازنة العامة لفرنسا.

ولفت مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، إلى أن الأمور ستتطور في الساعات المقبلة، إذ أكد فيليب مارتينيز، الأمين العام للشغل، رفض النقابات العمالية للقانون وأن فيدرالية النقابات عازمة على إجراء المظاهرة الرافضة لمشروع القانون.

أوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، أن المواد التي تكفل للحكومة الفرنسية تمرير القانون تعد فرصة أخيرة للجوء الحكومة لها إذا ما تم رفضه من جانب البرلمان ومجلس الشيوخ الفرنسي.