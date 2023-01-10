اليوم السابع
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الكشف على 1950 مواطنا خلال قافلة علاجية بمركز ميت غمر فى الدقهلية .. صور

الثلاثاء، 10 يناير 2023 11:54 ص
الكشف على 1950 مواطنا خلال قافلة علاجية بمركز ميت غمر فى الدقهلية .. صور الكشف علي احد المواطنين
الدقهلية - محمد الحبشي

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وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية يومي 8 و9 يناير 2023 في قرية كفور البهايتة مركز ميت غمر، والتى تبعد عن مستشفى ميت غمر المركزي 16 كم لعدد سكان تقريبي 16212 نسمة تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل وجرى خلال فعاليات اليوم توقيع الكشف على 1944 مريضاً.

ضمت القافلة 12 عيادة من بينها 11 عيادات متنقلة 2 أطفال، و2 باطنة، جراحة، نسا، جلدية، رمد، أنف وأذن، تنظيم أسرة، بالإضافة  لعيادة واحدة داخل الوحدة ومعمل طفيليات وأشعة  x ray.

وتم توقيع الكشف الطبي للقافلة بعدد عيادة الباطنة 386، أطفال 270، عظام 290، جراحة 128، رمد 192، أنف وأذن 230، جلدية 220، أسنان 118، نسا وتنظيم أسرة 110، إضافة لإجراء عدد 426 تحليلاً مختلفاً  للمرضى، ونحو 80 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلاً عن فحوصات  لـ 192 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 129 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 64 قراراً  للعلاج على نفقة الدولة.

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة عدد 42 ندوة تثقيفية، و190  حالة استبيان، مؤكداً على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم

الفحص الطبي لاحدي المواطنات
الفحص الطبي لاحدي المواطنات

 

الكشف علي احد المواطنين
الكشف علي احد المواطنين

 

الكشف علي الاطفاا من خلال حملات وزارة الصحة المجانيه
الكشف علي الاطفاا من خلال حملات وزارة الصحة المجانيه

 

الكشف علي مواطني كفر البهايتة بميت غمر
الكشف علي مواطني كفر البهايتة بميت غمر

 

جانب من الكشف الطبي
جانب من الكشف الطبي

 

دورات توعويه للمواطنات
دورات توعويه للمواطنات

 

عيادات الأطفال المتنقله_1
عيادات الأطفال المتنقله_1

 

عيادات الجلديه المتنقله
عيادات الجلديه المتنقله

 

عيادات العظام المتنقله
عيادات العظام المتنقله

 

عيادات العظام
عيادات العظام

 

عيادات وزارة الصحة المتنقله
عيادات وزارة الصحة المتنقله

 

عيادة الرمد المتنقله
عيادة الرمد المتنقله

 

عياده المسالك والجراحة
عياده المسالك والجراحة

 

قوافل صحية مجانيه للكشف علي المواطنين
قوافل صحية مجانيه للكشف علي المواطنين

 

كشف الضغط لاحد المواطنين
كشف الضغط لاحد المواطنين

 

ندوات تثقيفية للمواطنين
ندوات تثقيفية للمواطنين

 

 


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