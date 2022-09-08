نقيب المهندسين يطالب باجتياز خريجي التعليم الفنى لاختبار المعادلة

كتبت آية دعبس

عقدت لجنة التعليم الهندسي بنقابة المهندسين برئاسة الدكتور وائل الدجوي – وزير التعليم الأسبق أول اجتماعاتها بمقر النقابة، بحضور المهندس طارق النبراوي -نقيب المهندسين ، والدكتور مهندس حسام الدين رزق -وكيل أول النقابة، والمهندس أحمد صبري -الأمين المساعد ، والمتحدث الإعلامي للنقابة.

وعبر المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين عن سعادته بحضور الاجتماع الأول للجنة التى تضم قامات هندسية وعلمية كبيرة، مؤكدا على أن قضية التعليم الهندسى قضية بالغة الأهمية وهى قضية أمن قومى، مشيرا الى ان النقابة تحركت فى الفترة الماضية سريعا وتم الالتقاء بكافة الجهات المعنية والمسئولين ادراكا من النقابة بخطورة الموقف، مؤكدا ان اللجنة لديها مسئولية وطنية وكبيرة على أعلى المستويات.

وأوضح النبراوى، ان هناك عدة حلول لقضية التعليم الهندسى، أولها تقليل أعداد المقبولين بالتعليم الهندسى بما لا يزيد هذا العام عن 25000 ألف طالب، وهو ما تم الاتفاق عليه مع وزير التعليم العالى خلال الثلاث لقاءات التى تمت معه، وثانى الحلول ألا يقل الحد الأدنى المسموح لتنسيق القبول بالمعاهد الخاصة عن 5% من تنسيق القبول بكليات الهندسة الحكومية، مشيرا الى ان النقابة فى عام 2015-2016 طرحت الا يزيد الفارق عن 10% وبالتالى هذه النسبة يجب ان تقل عن ذلك، مشددا على أن هناك خطورة شديدة أن يصل هذا الفارق الى 20%، وسيكون ذو تاثير شديد الخطورة. وأوضح نقيب المهندسين أن الحل الثالث هو ضرورة اجتياز خريجي التعليم الفني لاختبار المعادلة ليكون لهم الحق في الالتحاق بالتعليم الهندسي.

ولفت نقيب المهندسين أن المشكلة الرئيسية تتمثل فى مشكلة المعاهد الهندسية. مشددا على ضرورة وضع قواعد لحماية التعليم الهندسى، مستطردا " التعليم الحكومى هو الضمان الاساسى للتعليم واذا استطاع التعليم الخاص تقديم مستوى مناسب سنكون مرحبين به ، وما دون ذلك فهو مرفوض، ولا ننكر ان البعض من المعاهد الهندسية الخاصة استكمل متطلبات التعليم الجيد" . موضحا ان القاعدة الاساسية هى ان يكون هناك استاذا جامعى لكل 25 طالب واختلال هذه القاعدة يؤدى لاختلال فى الجودة.

وأشار النبراوي، إلى أنه التقى بالدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لبحث ملف التعليم الهندسي، مشددا خلال اللقاء على ضرورة حصول المعاهد الخاصة على اعتماد الجودة.

واختتم نقيب المهندسين كلمته مطالبا أن تضم اللجنة العديد من الشباب المتحمسين قائلا " لابد أن تكون اللجنة مؤيده من الرأى العام فهو طرف رئيسى فى هذا الملف لذا لابد ان تضم اللجنة مجموعة من الشباب" . مؤكدا على انه لابد ان يكون هناك موقف واضح من المعاهد لانها باتت قضية هامة جدا.

فيما أكد الدكتور مهندس حسام الدين رزق – وكيل أول نقابة المهندسين أن النقابة تعمل بشكل متوافق ومتوازن مع وزارة التعليم العالي ، من أجل تحقيق جودة المخرج الهندسي المتمثل في خريجي الكليات والمعاهد الهندسية ، لكي يكون مؤهلا لمجابهة متطلبات سوق العمل

وقال" رزق" " المناخ العام في وزارة التعليم العالي مشجع جدا على مزيد من التواصل والتفاعل بين النقابة والوزارة ، خاصة وأن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي ، كان عضوا بلجنة التعليم الهندسي بالنقابة ، ولدية معلومات كاملة عن النقابة و إلمام كامل بكل مفردات العمل النقابي ، ولدية إرادة قوية لتطوير التعليم الهندسي ".

وأشار وكيل النقابة إلى أنه شارك نقيب المهندسين لقاء وزير التعليم العالي أكثر من مرة .. وقال " خلال لقاءتنا بوزير التعليم العالي أكد الوزير أن عدد من سيلتحقون بالتعليم الهندسي هذا العام في الكليات والمعاهد الهندسية لن يتجاوز 25 ألف طالب ، وهو نفس العدد الذي طالبت به نقابة المهندسين كما أبدى ترحيبا كبيرا بالاستئناس برأي النقابة وبمشاركتها في التأكد من جودة التعليم بالمعاهد الهندسية .

وحذر وكيل النقابة من أن يؤدي تراجع مجاميع طلاب قسم الرياضيات في الثانوية العامة هذا العام ، إلى عزوف عدد كبير من طلاب الثانوية العامة عن الالتحاق بقسم الرياضيات في السنوات القادمة.. وقال :هذا التخوف سترفعه النقابة إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، من أجل تفادي حدوثه في الأعوام القادمة.

واشاد وكيل النقابة بتشكيل لجنة التعليم الهندسي بنقابة المهندسين مشيرا إلى أن اللجنة تضم قامات هندسية كبيرة ، وعلى رأسها رئيس الجنة الدكتور وائل الدجوي الذي يمتلك كل المقومات لإثراء اللجنة.. وقال " اللجنة أثارت زخما كبيرا قبل بداية جلساتها ،وعقدت مؤتمرات ولقاءات حول قضية التعليم الهندسي ، وقامت بدور كبير في أظهار مشكلة التعليم الهندسي وخطورتها باعتبارها قضية مهمة ".

ومن جانبه، قال المهندس أحمد صبري – الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة -إن ملف التعليم الهندسي ملف شائك ، وتسعى النقابة إلى فتح حوار مفتوح مع جميع الأطراف المعنية بهذا الملف للوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ لتحسين وتطوير التعليم الهندسي، وأضاف:" هيئة مكتب النقابة تواصلت مع أطراف عديدة في هذا الملف ولديها تصور كامل حول ملف الهندسي، ولدينا الآن فرصة جيدة للتعاون مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي ، خاصة وأنه قبل أن يكون وزيرا كان نقابيا كبيرا و عضوا بلجنة التعليم الهندسي ".

وواصل " هناك توجه عام في الدولة حاليا لتحسين وتطوير التعليم الهندسي ، والاستجابة لمطالب النقابة في هذا الملف ، لأن كل الجهات المعنية بهذا الملف هدفها واحد وهو أن يكون خريج الهندسة مؤهلا للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة ، وأن يكون كل خريج هندسة في مصر قادرا على أن يشرف مصر في الخارج "، مؤكدا أن هيئة مكتب النقابة تقدم كل الدعم والمساندة للجنة التعليم الهندسي لأنها تتولى أحد أهم الملفات المهنية والنقابية.

فيما عبر الدكتور مهندس وائل الدجوى وزير التعليم العالى الأسبق ورئيس اللجنة عن سعادته لرئاسة لجنة التعليم الهندسى التى تضم مجموعة من القامات العلمية والهندسية واساتذة الجامعات، مؤكدا ان اللجنة ستبدأ من حيث انتهى الاخرون لذا ستبدأ اللجنة عملها من حيث انتهت اللجنة السابقة. مشيرا الى ان هناك بعض المعاهد الخاصة التى حصلت على الجودة وهناك البعض الاخر دون المستوى . كاشفا ان لجنة قطاع الدراسات الهندسية والتى يشرف بعضويتها تعطى لفت نظر لبعض المعاهد الهندسية الخاصة كما طالبت البعض منهم باغلاق بعض التخصصات بها لضعف المستوى.

واختتم الدجوى كلمته موضحا أن اللجنة تضم الكثير من الشباب. وكذا ممثلة من جميع التخصصات الهندسية المختلفة. مشددا على ضرورة تدريب وتطوير المهندسين بعد التحاقهم بالنقابة من خلال برامج تدريبية تؤهلهم لسوق العمل.