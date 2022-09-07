لصوص الدراجات النارية بالقاهرة: كنا نرصدها ونستولى عليها ليلا

كتب سليم على- أسماء شلبى

اعترف لصوص سرقة دراجة نارية بأسلوب توصيل الأسلاك أمام النيابة العامة، أنهم يقوموا برصد الدراجات والتسلل إليها ليلا لسرقتها وبيعها والاستفادة من سعرها.

كانت النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

وكشفت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة نارية من داخل أحد العقارات بالقاهرة، وضبط مرتكبا الواقعة.

وعقب تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة نارية من داخل إحدى العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة.

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه بإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (شخصين، مقيمان بمحافظة القاهرة).

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض "سكين" – مفك) ..وبمواجهتهما إعترفا بسرقة الدراجة النارية المشار إليها بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، كما أضافا بحيازتهما للأسلحة النارية المضبوطة بقصد حماية نشاطهما الإجرامى والمواد المخدرة بقصد الإتجار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .