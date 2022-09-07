الرئيسية أخبار عاجلة حصاد الوزارات.. الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا تقلل فرص العدوى بالفيروس الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 05:00 م وزارة الصحة إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: التعليم العالى: إنشاء بنك للجينات والأصول الوراثية للأحياء المائية المصرية الصحة: الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا تقلل فرص العدوى بالفيروس الأرصاد: سحب منخفضة والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على الوجه البحرى هيئة الدواء توجه رسائل هامة لكبار السن عند استخدام الأدوية.. اعرف التفاصيل كيف تتصرف عند الإصابة بالأنفلونزا الموسمية أو نزلة البرد؟.. الصحة تجيب النقل: نسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجارى المصرى رابط الحصول على نتيجة الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية 2021-2022 الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط والأمواج ترتفع 3 أمتار وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الثانوية بنسبة نجاح 64.80% الرى تتوقع عدم سقوط أمطار حتى يوم الجمعة .. "خرائط" وزير الصحة: انخفاض حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا أجواء حارة ورياح وأمطار وارتفاع أمواج.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين غدا فرص أمطار بالسواحل الشمالية وطقس حار بأغلب الأنحاء والقاهرة 33 درجة رانيا المشاط: إطلاق مسابقة دولية تستهدف الشركات العاملة فى تكنولوجيا المناخ ننشر جداول مواعيد القطارات على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس محافظ القاهرة يحظر الحفر فى الشوارع المطورة إلا فى حالة الطوارئ اخبار مصر اخبار مصرية اهم الاخبار اخبار مصر اليوم لقاح كورونا نتيجة الثانوية الازهرية دور ثان اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة حصاد الوزارات.. وزير التموين يعلن فتح باب تظلمات الدعم الاستثنائى لأصحاب البطاقات الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 05:00 م حصاد الوزارات.. التعليم تنفى إلغاء إجازة السبت من المدارس بالعام الجديد الإثنين، 05 سبتمبر 2022 05:00 م حصاد الوزارات.. بدء تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية غدا الأحد، 04 سبتمبر 2022 05:00 م حصاد الوزارات.. "التضامن" تصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابى حادث فاقوس الجمعة، 02 سبتمبر 2022 05:28 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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