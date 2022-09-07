اليوم السابع
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رابط الحصول على نتيجة الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية 2021-2022

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 11:36 ص
رابط الحصول على نتيجة الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية 2021-2022 الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى وكيل الازهر
كتب لؤى على

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اعتمد الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2021-2022، وتم إتاحة النتيجة عبر الرابط التالى:

 

وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل النتيجة بعد قليل .

 

جدير بالذكر أن عدد طلاب الدور الثانى بلغ 61278 طالبا وطالبة، ومن المتوقع أن يتم إعتماد نتيجة الدور الثانى قبل يوم 10 سبتمبر، حيث سيتم فتح باب تسجيل الرغبات مرة أخرى لتنسيق القبول بجامعة الأزهر لطلاب الدور الثانى والمتخلفين عن التسجيل، وذلك بعد إعلان النتيجة بـ 48 ساعة.
 

نتيجة الدور الثانى للثانوية الازهرية

الشهادة الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

وكيل الازهر



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