رابط الحصول على نتيجة الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية 2021-2022

كتب لؤى على

اعتمد الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2021-2022، وتم إتاحة النتيجة عبر الرابط التالى:

وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل النتيجة بعد قليل .

جدير بالذكر أن عدد طلاب الدور الثانى بلغ 61278 طالبا وطالبة، ومن المتوقع أن يتم إعتماد نتيجة الدور الثانى قبل يوم 10 سبتمبر، حيث سيتم فتح باب تسجيل الرغبات مرة أخرى لتنسيق القبول بجامعة الأزهر لطلاب الدور الثانى والمتخلفين عن التسجيل، وذلك بعد إعلان النتيجة بـ 48 ساعة.