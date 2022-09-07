هيئة الدواء توجه رسائل هامة لكبار السن عند استخدام الأدوية.. اعرف التفاصيل

كشفت هيئة الدواء المصرية، عن مجموعة من النصائح الهامة التى يجب مراعاتها من جانب كبار السن عند استخدام الأدوية، وذلك لضمان الأمن والسلامة، عن تناول المستحضرات الدوائية.

وجاءت النصائح التى حددتها هيئة الدواء المصرية كالتالى:

1- تناول الدواء طبقا لتعليمات مقدم الرعاية الصحية الخاص بك والنشرة الطبية للدواء.

2- تخزين الأدوية بشكل صحيح، وتحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية.

3- مراجعة التفاعلات الدوائية، والآثار الجانبية المحتملة بصفه دورية مع مقدم الرعاية الصحية.

4- الاحتفاظ بقائمة الأدوية الخاصة بك، وخاصة لو كان هناك متابعة مع أكثر من طبيب فى تقدم هيئة الدواء المصرية بعض النصائح لكبار السن لاستخدام الأدوية بشكل آمن

5- الحفاظ على نظام غذائى صحى ومتوازن إلى جانب اتباع أسلوب حياة نشط.