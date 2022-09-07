محافظ القاهرة يحظر الحفر فى الشوارع المطورة إلا فى حالة الطوارئ

كتب سيد الخلفاوى

ترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعين لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمنطقتين الغربية والجنوبية، بحضور اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والسكرتير العام والمساعد، ورئيسى مجلسى إدارة شركتى المياه والصرف الصحى، ومسئولى الكهرباء والغاز والاتصالات ورؤساء الأحياء.

وشدد محافظ القاهرة خلال اللقاء على سرعة انتهاء شركات المرافق من إرسال خطتهم السنوية للمحافظة للتنسيق مع الأحياء عند تنفيذ الخطة الإستثمارية بها لعدم حفر الشوارع مرة أخرى بعد تطويرها، مؤكدًا أن الشوارع التى سيتم الانتهاء من تطويرها لن يسمح بالحفر فيها نهائيًا إلا فى حالة الطوارئ كحدوث كسر فى ماسورة.

وشدد على رؤساء الأحياء بعمل فرق عمل وتوزيع المهام داخل الحى للانتهاء من المشروعات المطروحة بالخطة الاستثمارية، ومتابعة أعمال النظافة والرصف والإنارة وإزالة الإشغالات، مع التنسيق مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتطوير الشوارع والميادين.

وأكد على رؤساء الأحياء بضرورة استلام أعمال إعادة الشىء لأصله طبقا للمواصفات الفنية الموضوعة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى الدائم بالشارع بين المواطنين للاستماع إلى شكواهم واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها، والاستجابة لمطالبهم باعتبار خدمة المواطنين الأولوية الأولى لكل مسئول مؤكدًا على ضرورة تخصيص لقاء أسبوعى للمواطنين من أجل التواصل معهم والتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها طبقًا للقانون وأن تكون مكاتبهم مفتوحة باستمرار لاستقبالهم، مع التواصل المستمر مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لتقديم الخدمات للمواطنين.