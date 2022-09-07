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وزير الصحة: انخفاض حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 12:29 م
وزير الصحة: انخفاض حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا خلال الاجتماع
كتبت هند مختار

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استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان،، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، تقريرًا حول آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا محليًا.
 
وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أن المنحنى الوبائي لحالات فيروس كورونا، يُشير إلى انخفاض حالات الإصابة بنسبة 33%، وكذا انخفاض حالات الوفيات بنسبة 40%، وذلك في الأسبوع الجاري مُقارنةً بالأسبوع المنقضي. 
 
هذا، وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بموقف التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في مصر، فقد بلغ عدد المواطنين المُستهدَف تطعيمهم محليًا، بالجرعتين الأولى والثانية، 50 مليون مواطن، موضحًا أن عدد مَن تلقّى الجرعة الأولى قد تجاوز العدد المُستهدَف، ليصل إلى 50 مليون و161 ألف مواطن. فيما تلقّى الجرعة الثانية حوالي 40 مليون مواطن، بنسبة 78.7% من إجمالي المُستهدَفين. أما الجرعة الثالثة التنشيطية، فقد استهدفت نحو 25 مليون مواطن من الفئات ذات الأولوية، تلقّى الجرعة منهم نحو 8.4 مليون مواطن، بنسبة 33.4%. 
 
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أن هناك نحو 95.9 مليون جرعة مُستهلَكة منذ بِدء التطعيم، ويوجد الآن جرعات متاحة تكفي لاستكمال التطعيم للراغبين.

كورونا

وزير الصحة

اصابات كورونا

مصطفي مدبولي



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