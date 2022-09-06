روسيا: نأسف لعدم تحميل تقرير الوكالة الدولية مسؤولية ما يجري في زابوريجيا لأوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أعرب ​فاسيلي نيبينزيا المندوب الروسي في مجلس الأمن عن اسفه لعدم تحميل تقرير الوكالة الدولية مسؤولية ما يجري في زابوريجيا لأوكرانيا.

وقال المندوب الروسي في مجلس الأمن خلال كلمته بمجلس الأمن: نأسف لاحجام تقرير الوكالة الذرية حول زابوريجيا عن اتهام أوكرانيا.

وفى وقت سابق قال رافائيل جروسى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن محطة زابوريجيا النووية تعرضت لعدة هجمات خطيرة، موضحا أن ما يحدث في محيط زابوريجيا "لعب بالنار" قد يتسبب بكارثة نووية.

وأضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال كلمته بمجلس الأمن، أن الدعامة الأساسية للسلام في أي منشأة نووية هي بأن لا تنتهك أمنيا، متابعا: نقترح إقامة منطقة أمنية لحماية محيط منشأة زابوريجيا.

وتابع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه يجب إخراج العربات والمعدات العسكرية من زابوريجيا، لافتا إلى أن المشغلين في محطة زابوريجيا النووية يعملون في جو ملء بالتحديات منها وجود مركبات عسكرية حولهم.